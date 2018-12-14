Белорусу выставили счет за хранение «Жигулей», которые он продал два года назад 1 14.12.2018, 11:34

Снова ошибся инспектор ГАИ?

Это одна из тех историй, в которой все начиналось неправильно. Уж сколько говорили о том, что продавать автомобили нужно так, как написано в указе №504, а если этих требований не придерживаться, то жди беды, пишет abw.by.

Но нет, белорусский автолюбитель зачастую выбирает некую странную и, что самое печальное, примитивную схему продажи "железного коня": деньги в обмен на автомобиль и по рукам. Некоторые даже с учета авто не снимают.

Герой этого материала Виталий с учета авто все же снял, но ограничился классической схемой "утром деньги - вечером стулья", после чего продавец и покупатель разошлись.

В соответствии с п. 1.1. Постановления СМ РБ №1459 от 05.11.2007 г. договоры купли-продажи транспортных средств регистрируются в присутствии сторон. Таким образом, наличие продавца и покупателя при регистрации сделки в ГАИ - обязательно. Сама регистрация осуществляется путем проставления на каждом экземпляре договора печати регистрационного подразделения ГАИ с изображением Государственного герба Республики Беларусь, подписи сотрудника и указания даты регистрации.

Договор купли-продажи транспортных средств считается заключенным с момента его регистрации в органах ГАИ, иного не предусмотрено.

Позже Виталий сполна получил за свою ошибку.

Но история не об этом, а об инспекторе ГАИ, который вопреки мнению своего руководства и закону породил неприятную ситуацию, обернувшуюся для автомобилиста серьезными материальными потерями.

Виталий: "В декабре 2016 года я решил продать свой ВАЗ-2101 на запчасти. Автомобиль свое уже отходил, но ценность для некоторой категории ремонтников все же еще представлял.

Покупатель нашелся довольно быстро. Поскольку с учета автомобиль я снял заблаговременно, то, получив на руки требуемую сумму, спокойно передал покупателю ключи от автомобиля и документы.

В ноябре 2018 года пришла "весточка" из суда, мол, явитесь, так как вы стали ответчиком по иску о взыскании денежных средств. В суде я узнал, что покупатель, как обещал, авто на запчасти не разобрал, а, "подшаманив" кое-как, стал ездить на нем. В апреле 2017 года он попался пьяным за рулем инспектору Лидского ГАИ. Что происходит в таких случаях дальше, разъяснять не нужно. Автомобиль переместился на платную штрафстоянку, а когда сумма за его хранение "накапала" почти 700 рублей, Лидское ГУП ЖКХ предложило владельцу забрать авто, предварительно заплатив за хранение. Сумма эта оказалась для него неподъемной, поэтому представители ЖКХ получили отказ. Дальше - суд, устанавливается законный собственник, то есть я, и вскоре выносится решение.

"Покупатель", довольный таким исходом, удалился отмечать это неожиданное для него и успешное событие. На суде он сказал: "Да, я управлял в нетрезвом виде, да, попался, но я не собственник авто, поэтому платить ничего не буду".

Автомобиль я со стоянки забрал, чтобы счет не стал еще больше, но решение суда никто не отменял и по нему я должен местному ЖКХ немалую для меня сумму. ВАЗ-2101 оказался без аккумулятора, замка зажигания, топливного бака, топливной магистрали от бака до бензонасоса и с разбитыми задними фонарями. И это при том, что на стоянку автомобиль приехал своим ходом. Что делать с этой ситуацией, я не понимаю".

В части взыскания платы за хранение автомобиля редакция ABW.BY со своей стороны отмечает, что такое решение суда - неожиданное. Судебная практика по подобным делам обширная, и суммы за хранение взыскиваются, как правило, именно с водителей.

Впрочем, главный вопрос здесь не в решении суда. Оказывается, всех этих последствий можно было избежать.

Для начала посмотрим, на каком основании транспортное средство было арестовано.

Итак, на автомобиль был наложен арест - машину поместили на платную охраняемую автостоянку "в целях обеспечения исполнения постановления о наложении административного взыскания на основании ст. 8.7. ПИКоАП РБ". С первого взгляда все верно, но это не так.

Вот позиция, которую в феврале 2017 года изложил заместитель начальника УГАИ Гродненского облисполкома Войтешко А.Ю. на запрос ABW.BY по аналогичным случаям:

Так что арестовывать ВАЗ "в целях обеспечения исполнения постановления о наложении административного взыскания" - это промах правоохранительных органов. Нарушитель по "пьяной" статье собственником автомобиля не являлся, поэтому аресту автомобиль ВАЗ-2101 в соответствии со ст. 8.7. ПИКоАП РБ не подлежал.

Идем дальше. Инспектор ошибся и арестовал транспортное средство в порядке ст. 8.7. ПИКоАП РБ. Кто должен в таком случае платить за хранение ТС? У заместителя руководителя ГАИ Гродненского облисполкома нашелся ответ и на этот вопрос:

Все предельно четко и ясно. Так что если бы за рулем в нетрезвом виде оказался даже сам собственник автомобиля (не говоря о том, что в нашем случае это не он), то взимание платы за хранение автомобиля, арестованного в полном соответствии с законом по ст. 8.7. ПИКоАП РБ, не предусмотрено.

Это слова руководителя областного ГАИ (напомним, что события, произошедшие с Виталием, как раз происходили именно в Гродненской области), мы считаем его компетентным.

А может, это просто мнение и другие руководители думают иначе? Нет, заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома в октябре 2017 года на подобный вопрос ответил так:

В свое время с этим же вопросом редакция ABW.BY "забралась" еще выше - в ГАИ МВД Республики Беларусь :

Ответ из УГАИ МВД немного "расплывчатый", получается, что органы внутренних дел платы не требуют. А автостоянкам требовать можно (они же гражданская организация)? Исходим из того, что нет, так как хранение арестованного в соответствии с ПИКоАП имущества в принципе не подразумевает никакой оплаты, поэтому в данном вопросе ставим точку.

Надеемся, что данный материал напомнит инспекторам ГАИ требования законодательства и освежит в памяти авторитетную позицию их руководителей. Было бы неплохо, если бы и владельцы автостоянок об этом тоже знали. И тогда произойдет небольшой, но все же шажок в построении правовой системы государства. Главное, чтобы в рядах правоохраниетелей были сотрудники, способные обучаться.