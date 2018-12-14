В Минске - массовое судилище над независимыми журналистами 1 14.12.2018, 11:39

Ольга Чайчиц

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В суде Первомайского района сегодня рассматриваются сразу пять административных дел.

В суде Первомайского района Минска сегодня, 14 декабря, рассматриваются аж пять административных дел против белорусских независимых журналистов, пишет правозащитный центр «Весна». Всех судят по печально известной статье 22.9 (ч.2) КоАП, то есть за «незаконное изготовление продукции СМИ».

В качестве обвиняемых - Ольга Чайчыц, Сергей Ковалев, Любовь Лунева, Ирина Ареховская, Сергей Кравчук. Всех их обвиняют в освещении разрешенной властями акции Дзяды и изготовления видеопродукции для спутникового телеканале "Белсат".

40 базовых величин (980 рублей) штрафа от судьи Светланы Черепович получила Ольга Чайчиц. Такой же по размеру штраф и у журналиста Сергея Кравчука. Его дело рассматривала судья Татьяна Линник.