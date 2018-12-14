Как китайцы заселяют деревни на Дальнем Востоке 1 14.12.2018, 11:48

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Без китайских колонистов эти земли пришли бы в упадок.

Четыре года назад село Димитрово должно было исчезнуть с административной карты Еврейской автономной области. Местные власти планировали закрыть населенный пункт как бесперспективный и вымирающий. Но неожиданно из-за Амура пришла помощь: китайские фермеры взяли в аренду никому не нужные территории вокруг Димитрова и буквально возродили село. Теперь местные жители ждут окончания строительства моста через приграничную реку и надеются на появление новых инвесторов из Китайской Народной Республики, пишет «Сибирь. Реалии».

Виновата перестройка?

Добраться до Димитрова непросто. Общественный транспорт туда не ходит. Из Биробиджана можно взять такси в Бирофельд – центр сельского поселения, к которому относится Димитрово. Но придется отдать не меньше 900 рублей (говорят, что это дешево и нам повезло) за 30–40 минут пути по разбитой дороге (высокий тариф объясняется низким качеством дорожного покрытия), а потом ещё думать, как добраться до конечной точки своего маршрута. Таксисты не хотят ехать в Димитрово ни за какие деньги.

Поэтому, как ни крути, при любой транспортной схеме последние семь километров надо идти пешком по лесной дороге, среди абсолютно дикой природы. Тропу перебегают белки, фазаны и кабаны. "У нас даже тигр по территории школы ходил!" – рассказывает Мария Ворон, глава Бирофельдского сельского поселения.

Всего в ведении Марии пять сел: Красивое, Опытное Поле, Димитрово, Алексеевка и Бирофельд. Население этих деревень – 1720 жителей по переписи 2010 года. Самое "глухое место" как раз Димитрово – там осталось всего 12 человек, да и то некоторые живут в селе только летом, на зиму уезжая в соседний Бирофельд или Биробиджан.

Когда приближаешься к деревне, становится видна вышка водяной скважины, соевые поля, раскинувшиеся вдоль дороги, а на старом электрическом столбе висит солнечная батарея, питающая мощный фонарь, который освещает выход из леса на единственную улицу села Димитрово.

– Я стала главой поселения в 2013 году, и уже тогда хотели Димитрово закрывать и расселять, – говорит Мария Ворон. – А что было делать? Транспорта нет, связь практически отсутствует, дорога – одно название, просто колея. Воду носить приходилось за километр, со скважины. Почту и пенсии, продукты кое-какие привозят раз в месяц. Там в основном пожилые люди, которые не хотят уезжать. Есть еще одна женщина с дочерью-школьницей – ее мы возим на школьном автобусе в Бирофельд. Нагрузку на бюджет это, конечно, добавляет, но переезжать они категорически отказываются. Хотя в Димитрове у девочки что? Ни кружков, ни секций.

Само село – это одна улица и несколько домов, часть из которых брошенные. Дорогу, пусть и грунтовую, но ровную, отсыпали китайские фермеры. На пересечении с этой "главной" дорогой – автобусная остановка. "Её тоже китайцы поставили!" – поясняет Мария. Отсюда школьный автобус забирает единственную школьницу, живущую в Димитрове. Когда-нибудь рядом с остановкой должен появиться памятник девочке и героическому водителю этого автобуса.

Тридцать лет назад, на исходе перестройки, здесь планировали построить совхоз на 300 рабочих мест. Но финансирование закончилось вместе с советской властью.

Александр Сомов переехал в Димитрово из Южно-Сахалинска в 1992 году – его пригласили работать начальником строительного участка. Он один из немногих, кто остался жить в деревне после краха советского проекта.

– Большинство разъехалось отсюда в начале девяностых, как только прекратили деньги платить, – вспоминает Александр Сомов. – Много здесь было техники, ангары уже начали строить. Озеро собирались углублять и рыбу разводить, в ангарах – гусятник хотели делать. А потом вдруг – раз, и все разбежались неизвестно куда, а что было – начали растаскивать и ломать. Я вам секрет открою – крыша на центральном рынке в Биробиджане покрыта металлом с нашего ангара! Я подумал, что лучше уж так, чем своруют и пропьют. Хотели еще трансформатор наш забрать – заменить на менее мощный. Но я не допустил. Тогда бы конец деревне!

Новая жизнь?

Многие годы Александр Сомов исполнял в Димитрове призрачную роль главы поселения. А недавно он прославился – его показали по телевидению, правда, китайскому. Агентство Синьхуа сделало репортаж о том, как заброшенное русское село возрождается силами предпринимателей из Поднебесной.

Сейчас оживление деревни бросается в глаза. Китайская компания "Синьда" заново отсыпала дорогу, провела освещение, пробурила новую скважину – поближе к Димитрову. "Когда они сюда пришли, – говорит о новых хозяевах Александр Сомов, – здесь была настоящая помойка".

– Буквально, говорю, вот на этом месте, где у них база, местные жители устроили помойку. Но китайцы все вычистили, привели в порядок. Теперь собираются расширяться.

На базе живут китайские рабочие, хранится новенькая техника, размещаются вагончики, которые во время посевной вывозят на поля. Там, где сейчас китайские фермеры собирают урожай сои, в советское время была целина.

– Некоторые критикуют: мол, отдали китайцам землю. А чего её жалеть? У меня самого было 500 гектаров, – рассказывает Александр Сомов. – Я их то обрабатывал, то бросал, то снова брал. В 2010 году пришла одна российская компания – попробовали тут работать, ничего не вышло. Ну нет у нас ни кредитов таких, ни средств, чтобы обрабатывать огромные площади. А у китайцев есть, и они нормально трудятся! Хотя, собственно, ни одного нормального поля им четыре года назад не досталось – сплошная целина, заросшая ивняком и кустарниками, с болотами.

Местные жители называют пришедших к ним китайцев "нашими", хотя они и не говорят по-русски. Языковой барьер помогает преодолеть пожилой китаец "Федор" – старожилы не могут запомнить его настоящее имя. А посредником в переговорах с российскими чиновниками выступает Александр Сомов – на него поначалу даже было оформлено предприятие "Синьда".

– Наш директор Цун редко здесь бывает. Сейчас он поехал в Китай продавать сою, – рассказывает о положении дел "Федор". – Нам всегда помогает Саша (Александр Сомов. – С.Р), он с нами и в администрацию ходит, и везде, где надо договариваться. Сейчас мы уже все убрали и заново перепахали. Здесь хороший климат: летом сухо, а весной влажно. Но чтобы богатый урожай был, нужно подготовить поле сейчас – в этом году рано пришли заморозки, 10 ноября. Соя почернела, а это большая потеря – процентов 30 урожая.

Китайские фермеры хотели бы перерабатывать сою в России, но пока это сделать негде, приходится возить урожай в Китай. Правда, в Биробиджане есть инвестор, якобы готовый построить завод по переработке сои. Он тоже китаец. Но "Федор" отозвался о нем настороженно.

– Это не так просто – переработка. Надо огромные деньги. Есть китаец Ван, но он несерьезный – просто хочет использовать объект и получить деньги. Многие так делай, – объясняет "Федор".

Димитровские китайцы, по словам местных жителей, не такие. Они думают о будущем и поэтому за четыре года вложили в развитие села 20 миллионов юаней (почти 200 миллионов рублей).

– Освещение сделали, дорогу, воду возят жителям – даже тару привезли, чтобы набирать воду из колодца. И за свои деньги все! Насос – а он 30 тысяч стоит, плюс "воровайка" (грузовик. – С.Р) с Биробджана денег берет – уже четвертый ставят. И тоже все за свои. Трактор нужен за дровами съездить – никаких проблем! – наперебой рассказывают об улучшениях жизни местные жители. – Даже вот с автобуса приехал, чтобы не идти пешком – звонишь, и они за тобой приезжают. Надо в город – мы всегда идем к ним, не стесняемся, они машину дают без проблем. Продукты привозят, если надо что, или, к примеру, свинью, когда заказывают для себя, то всегда спрашивают – кто мясо хочет? А Цун, руководитель, когда приезжает – сам подарки бабушкам и дедушкам по деревне разносит.

– Проверки все проходят на ура, – отмечает Мария Ворон. – Многие же и гербициды используют или канистры по полям раскиданные оставляют. Но здесь – все чисто, все по закону. Кусты все вывозили даже, когда дорогу строили. А эмчээсники вообще хвалили китайцев в этом году – за широкие минеральные полосы. И в других вопросах никогда не отказывают. Подарки купить на елку – пожалуйста, праздник организовать в селе, культурное мероприятие провести – только обращусь, сразу все сделают.

Дружба навек?

– Я подсчитал и думаю так, – рассуждает Александр Сомов. – Чтобы окупить хотя бы то, что они сюда вложили, им надо тут долго работать. А это и значит то, что раньше говорили "дружба навек". Хотя дружба дружбой, а если нам что кажется неправильным, мы им замечания делаем.

Период настороженности и страха перед пришельцами довольно быстро сменился у местных жителей восторженным оптимизмом по поводу будущего российско-китайских отношений в одной отдельно взятой деревне. Теперь в Димитрово приезжают из соседних сел, чтобы устроиться на сезонную работу – платят китайцы больше, чем в городе: 1000 рублей в день, а если отработаешь сверхурочно, то доплачивают. Если собран богатый урожай – выписывают премию.

На территории базы чистота и порядок. Новая американская и китайская техника укрыта на зиму. Работает только комбайн, очищающий сою, которую затем китайские рабочие сортируют по мешкам, укладывают в штабеля и накрывают пленкой. Часть урожая пока не продают – ждут, когда вырастет цена. А устроились на базе китайцы в простом деревянном доме – таком же, как у селян.

На вопрос, не обидно ли, что деревню взяли в руки иностранцы, а не соотечественники, Александр Сомов отвечает рассудительно: "У русских столько денег нет. Ни займов таких. Этим целина досталась, а они и разработали все, и технику закупили. Наши просто не смогли бы так обрабатывать поля. Сейчас у китайцев 2200 гектаров, а в следующем году будет уже 3000. Есть куда расти. А без них наша деревня бы точно – всё!"

К слову, "Синьда" такая в Бирофельдском сельском поселении не одна. По пути до Димитрова Мария Ворон только и успевает замечать: там сою растят одни, там другие, здесь – свинокомплекс.

– У нас, помимо Димитрова, есть и другие китайские проекты, – рассказывает глава поселения. – В том году еще восемь фермеров раскорчевали участок леса – будут выращивать женьшень.

Отдали бы уже китайцам строительство всего моста. Он бы давно был готов

В 70 километрах от Димитрова находится столица Еврейской автономной области – Биробиджан. Еще в 70 километрах, в другую сторону – Ленинское, где китайская сторона уже закончила строительство своей половины моста (11 пролетов) через границу, а российская никак не может достроить свою (3 пролета). Открытия моста с нетерпением ждут и местные жители, и китайские бизнесмены, заранее готовые вкладываться в развитие территории.

После того, как областные власти расширили дорогу, ведущую к мосту, китайцы обещали построить защитный экран между трассой и жилыми домами, чтобы двенадцать жителей Димитровки не страдали от шума грузовиков, которые пойдут в Китай с грузом сои. Фермеры уже подсчитывают, насколько дешевле будет возить урожай на переработку. В их формуле есть только одна неизвестная величина – Россия. Никто не знает, когда будет завершен мост и откроется движение.

– Отдали бы уже китайцам строительство всего моста. Он бы давно был готов, – говорит Марина Ворон.