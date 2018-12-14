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У Павла Северинца конфисковали телефон

  • 14.12.2018, 11:51
  • 1,170
Павел Северинец

В Боровлянском отделе милиции мобильный телефон решили оставить в «залог».

Как написал сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец в «Фейсбуке»:

- Конфисковали телефон! За 25 лет - первый раз такой фокус, господа.

На выходе из ИВС мне дали расписаться, что мой телефон и часы, изъятые вчера во время задержания, будут находиться в Боровлянском отделе милиции. Мол, потом приедете, заберете.

Ерунда какая-то, думаю, но что делать, расписываюся.

Оказывается, телефон "Нокиа 73" и часы "Луч" останутся у них в залог имущества (!) до выплаты штрафа!

В суде объявили, что постановление будет выдано мне на руки только через 10 дней (чтобы не успел обжаловать) - а значит, мой мобильный телефон минимум пару недель будет лежать в боровлянской милиции.

Сейчас будем советоваться с правозащитниками. Пока я без связи. Если кто-то хочет связаться, друзья - пожалуйста, пишите в приват или звоните жене.


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