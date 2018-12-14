Лукашенко – о словах Медведева об «углубленной интеграции»: Мы и к этому придем, надо идти 14.12.2018, 12:04

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Диктатор заявил о необходимости выполнить договор о «союзном государстве».

Беларусь остается последовательной сторонницей интеграции с Россией. Так Александр Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов прокомментировал слова Дмитрия Медведева о «более углубленной интеграции с Россией».

«Может быть, мы и к этому придем… но надо идти», — сказал Лукашенко, пояснив, что сейчас интеграция стоит на месте, сообщает tut.by.

Диктатор также добавил, что надо исполнять договор о создании «союзного государства» и идти шаг за шагом по исполнению соглашений, сообщает БелТА.

«Шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно. Мы должны идти к интеграции во имя единения наших народов. Не могу пойти на закулисные махинации, все должно быть честно и открыто. Вчера вечером получил информацию, что правительство России понимает, что нужно идти шаг за шагом в вопросах интеграции. Мы готовы с завтрашнего дня начинать эту работу по интеграции, о которой Беларусь говорит уже не первый год», — сказал диктатор.

Напомним, 13 декабря во время выступления на союзном Совмине в Бресте премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства «союзного государства» в порядке, который предусмотрен договором о создании «союзного государства» от 8 декабря 1999 года.

Согласно ему, у стран должна быть единая валюта, единый суд, единая таможня. Договор также предусматривал и дальнейшие шаги в интеграции — по крайней мере путь к единому парламенту и единому президенту.