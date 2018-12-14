У Евгения Афнагеля арестовали автомобиль 2 14.12.2018, 12:46

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Евгений Афнагель

Фото: «Белсат»

Провокации против координатора «Европейской Беларуси» продолжаются.

Об этом сайту Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель:

- Вчера меня вызвали повесткой на допрос в РОВД Минского района. Допрос проводился в рамках административного дела «о краже», которые было заведено еще 5 декабря после известной провокации сотрудников ГАИ и милиции.

Во время допроса я подтвердил свои предыдущие показания. Сотрудники милиции составили акт о наложении ареста на мое личное имущество – на автомобиль, который мне принадлежит. Постановление об аресте автомобиля подписал майор милиции Чубуков Андрей Владимирович, который проводил допрос.

По словам сотрудников РОВД, это было сделано для того, чтобы «гарантировать» выплату штрафа, который, возможно, на меня будет наложен.

После этого меня доставили в Колодищи и забрали мой автомобиль, который эвакуировали на стоянку возле РОВД Минского района.

После этого я поговорил с правозащитниками и мне подтвердили, что никаких законных оснований для конфискации моей машины не было. Мне сложно объяснить логику милиции, которая конфисковала автомобиль для «гарантии выплаты штрафа», который на меня еще не был наложен. То есть, они, наверное, заранее знают, что штраф будет наложен.

Я считаю, что, скорее всего, все это было сделано для того, чтобы сотрудники спецслужб в спокойной обстановке могли установить прослушивающие устройства либо жучки на мой автомобиль. Для того, чтобы следить за моими перемещениями и перемещениями моей жены и прослушивать разговоры, которые, по их мнению, ведутся в автомобиле.

Напомним, что 5 декабря милиция совершила провокацию против Евгения Афнагеля.

Координатора «Европейской Беларуси» с супругой задержали сотрудники ГАИ и угрозыска после того, как они купили стройматериалы для дома. Политика обвинили в «хищении» и доставили в Боровлянский отдел милиции Минского района вместе с заведующим складом, где он покупал стройматериалы. При этом завсклада угрожали и прямым текстом говорили, что он должен написать заявление «о хищении».

В Боровлянском отделе милиции у политика забрали телефон и в течение трех часов снимали на камеру.

Благодаря оперативной реакции СМИ статус Евгения Афнагеля по этому «делу» в итоге изменили на «свидетеля».