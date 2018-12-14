Диктатор о ЕАЭС: Надо объединяться на фоне внешнего давления 14 14.12.2018, 13:48

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Лукашенко призывает «искать счастье» в Таможенном союзе.

Лукашенко считает важным продолжать интеграцию с Россией и в ЕАЭС на фоне внешнего давления. Об этом диктатор заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БелТА.

"Я сказал премьерам ЕАЭС - знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло, - заявил он. - Нам надо сейчас здесь объединиться, как вы сказали, при давлении этом внешнем и свое счастье искать здесь. Так почему не ищете?" "Мелкие проблемы - их не то что надо не видеть, отбросить... Их не надо создавать. Что мы деремся? Ладно, вы не продадите нам 5 млрд куб. м газа дополнительно.

Куда вы денете этот природный газ при том бешеном темпе, когда уходят от традиционных углеводородов?" - сказал Лукашенко.