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Белорусы сняли в этом году с валютных депозитов $600 миллионов

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  • 14.12.2018, 13:26
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В Беларуси уже 16 месяцев подряд номинально сокращаются валютные вклады.

Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за ноябрь, сообщает tut.by.

При этом рублевые депозиты второй месяц подряд растут после сентябрьского падения.

За ноябрь вклады в рублях выросли на 52,6 миллиона рублей. Напомним, за август депозиты в национальной валюте выросли на 15,3 миллиона рублей, а в сентябре — упали на 12,4 миллиона рублей. До этого в последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.

На начало декабря рублевые вклады составили 3 миллиарда 949,4 миллиона рублей.

Валютные депозиты за ноябрь упали на 20,1 миллиона долларов. Для сравнения: в октябре они сократились на 27,1 миллиона, в сентябре — на 6,2 миллиона долларов, в августе — на 59,1 миллиона долларов, в июле — на 48,8 миллиона долларов, в июне — на 72,3 миллиона долларов, в мае — на 97,1 миллиона долларов, в апреле они упали на 112,6 миллиона долларов, в марте — на 78,9 миллиона долларов, в феврале — на 66,1 миллиона долларов, в январе — на 14,1 миллиона долларов. На начало декабря вклады в валюте составили 6 миллиардов 86,9 миллионов долларов.

С начала этого года валютные вклады сократились на 602,7 миллиона долларов.


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