Как драка в бобруйском «секонде» переросла в уголовное дело 10 14.12.2018, 15:18

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Неоднозначная история произошла в бобруйском магазине поддержанной одежды.

В Бобруйске владелец магазина «Евро-хенд» (торговля подержанной одеждой из Европы) Николай Нарожный и 29-летняя посетительница Марина К. (имя изменено) подрались прямо в торговом зале, пишет tut.by. Это было в октябре — а к концу года выяснение отношений при помощи кулаков и подручных

«В общей сложности Марина украла вещей на 40 рублей»

Николай Нарожный ведет вглубь зала «Евро-хенда» и пытается восстановить ход событий, которые произошли 9 октября. Сразу говорит, что на самом деле конфликт начался раньше: 27 сентября камера, установленная в магазине, зафиксировала факт кражи. На видеозаписи отчетливо видно, как одна из покупательниц положила в карман кожаного пиджака бэушные трусы.

— Позже выяснилось, что она украла вдобавок и розовый кружевной бюстгальтер, который взяла с собой в примерочную. Моя помощница обнаружила от него пустую вешалку, — говорит мужчина. — Вещь была очень приметной, продавец сама хотела его купить и ждала, когда будет уценка, поэтому сразу выявила пропажу. В общей сложности Марина украла вещей на 40 рублей.

По словам Николая, женщину он запомнил. И когда она в следующий раз пришла в магазин, внимательно следил за ее действиями на мониторе. Говорит, что запись в этот момент не велась.

— Я был в магазине один, увидел, как она опять положила трусы в карман, и решил с ней поговорить, показать видео. Рассчитывал, что она заплатит и за то, что украла сейчас, и за другие вещи.

Мужчина признается, что хотел решить вопрос на месте, не привлекая к конфликтной ситуации милицию, поэтому закрыл входную дверь магазина на ключ.

— А она начала драться. Ударила меня по ноге и кулаком по ребрам — экспертиза подтвердила наличие телесных повреждений. Женщина оказалась физически сильной, позже я выяснил, что она профессионально занималась тяжелой атлетикой. Чтобы защититься от ударов, я схватил металлическую трубу от вешалки.

Николай говорит, что трубой покупательницу не бил, он пытался лишь блокировать удары женщины. Однако, мол, несколько раз попал железякой по телефону Марины, который во время потасовки выпал у нее из кармана.

— Она на эмоциях заявила, что денег нет. Даже показала свой расчетный листок, где указана зарплата. Ну я данные запомнил и решил, что этого будет достаточно для милиции. Хотя, если честно, не собирался на нее заявление писать. Посчитал, что больше она в магазин не придет.

Однако в милицию обратилась Марина, которая обвинила Николая в избиении, вымогательстве и попытке изнасилования.

— Звонила из соседнего кафе, мне хозяйка сообщила. Говорю: ну хорошо, тогда буду милицию ждать.

Приехавшие правоохранители предложили Николаю проехать в отделение, дать показания. Там мужчина провел около трех часов и заодно написал заявление на Марину. Затем пришлось возвращаться в магазин, где были проведены следственные действия.

— А после, уже под утро, меня поместили в изолятор временного содержания.

По словам Николая, с ним общались несколько следователей, была проведена очная ставка, на которой Марина подтвердила свои слова о попытке изнасилования, а также заявила, что владелец магазина вымогал у нее 200 долларов.

— Потом сказала, что я пытался снять у нее с пальца золотое кольцо. Я сперва вообще все отрицал, даже то, что разбил ее телефон. Если честно, то испугался всех этих обвинений, так как видел, что следователь ей верит. Потом рассказал все как есть.

В итоге Николая отпустили из ИВС под залог в 5 тысяч рублей, он компенсировал стоимость разбитого телефона и нанял адвоката. Говорит, что ему инкриминировали сразу несколько уголовных деяний: разбой, вымогательство, попытку изнасилования и принуждение к исполнению обязательств.

— Дело переквалифицировали на статью о вымогательстве, меня в любой момент могут взять под стражу и продержать в следственном изоляторе до суда, — говорит Николай.

Марину признали виновной в краже трусов 27 сентября, однако другие эпизоды доказать не удалось. Женщину привлекли к административной ответственности, она выплатила штраф в размере двух базовых величин.

Мужчина утверждает, что урегулировать спор Марина готова за 3 тысячи рублей, о чем она заявляла на очной ставке 12 октября и в конце ноября в присутствии адвоката.

— Однако у меня нет таких денег, на залог жена у тещи 2,5 тысячи рублей заняла.

«Придушил, отбирает рюкзак и говорит: «Давай сюда кошелек!»

По словам самой Марины, события 9 октября развивались совсем по иному сценарию. Женщина убеждена, что Николай ее поджидал и заранее спланировал свои действия.

— Я зашла в магазин, побыла внутри, уже собралась идти к выходу, и тут он закрывает дверь, подзывает к монитору меня. Я сразу поняла, в чем дело. Говорю: вину свою признаю, готова возместить ущерб. А он: «Мне ничего не надо, ты в стократном размере все возместишь».

Женщина уверяет, что она только успела сказать, чтобы владелец магазина вызывал милицию, как тот повернулся, выхватил железную трубу с крюками от вешалки и ударил Марину по ноге.

— Я в шоке. Кричу: «Что вы делаете?» А он схватил меня за волосы и буквально волоком тащит в сторону раздевалки. Потом придушил, отбирает рюкзак и говорит: «Давай сюда кошелек!» Затем стал наносить удары, приговаривая, что за каждый — по сто долларов. Добавил, что будет их наносить, пока не рассчитаюсь.

Марина признается, что тогда всерьез испугалась за свою жизнь, а когда владелец магазина якобы «повалил ее на пол и наступил коленом на горло, требуя денег», попыталась позвать на помощь.

— Тогда он засунул мне пальцы в рот и разорвал его. Заключение экспертизы у меня есть. Я две недели провела на больничном. Потом я вырвалась, побежала к двери — там две женщины стояли, ждали открытия магазина. Стала кричать: «Помогите, спасите!» А он меня за волосы от двери оттаскивает, начинает душить, забирает телефон. Начинается борьба за рюкзак, потом он потянул меня за кольцо — хотел его снять. Я палец согнула: осталась гематома.

Женщина говорит, что борьба длилась минут 15−20, потом Николай нашел в рюкзаке ее расчетный листок и открыл дверь.

— Я вся в крови бросилась просить у людей телефон, вызывать милицию, — рассказывает Марина.

Женщина уверяет, что поначалу пыталась выгородить Николая во время следствия, смягчая свой рассказ, чтобы «ему было меньше наказание».

— Я даже хотела простить его. Но вскоре мне знакомые начали скидывать видео, которое он разместил в интернете (запись, где видно, как Марина кладет в карман трусы. — Прим.). В итоге меня на работе гнобят, ребенка в школе гнобят, муж меня бросил. Сказал: какой позор! Я в тот же день переехала к маме. И решила идти в суд.

На вопрос о том, действительно ли женщина согласна на компенсацию в 3 тысячи рублей, Марина заявила, что такого разговора не было.

— Пусть размеры морального ущерба определяет суд.

— Так, а попытка изнасилования была?

— Я уже написала отказ и следователю объяснила все. Я кошелек спрятала в трусы, он же шарился везде. Мне было страшно, и в тот момент я не могла расценивать его деяния по-другому. Поэтому я так сказала.

В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.