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Лукашенко - росСМИ: Отморозки в Польше и Украине сносят памятники

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  • 14.12.2018, 16:10
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Диктатор назвал декоммунизацию «идиотизмом».

Лукашенко назвал отморозками тех, кто сносит за рубежом памятники советским воинам.

"Отморозки в Польше, Украине. Иначе их не назовешь, тех, кто рушит памятники", - сказал Лукашенко в пятницу на встрече с представителями российских СМИ, сообщает ТАСС.

Особое внимание Лукашенко уделил Польше. "600 тыс. человек, советских воинов, там положили, освобождая. А сегодня им эти памятники мешают", - заявил он.

"Когда я вижу отбойные молотки, когда они отрывают голову какому-то нашему полководцу, - это полный идиотизм. Это полные отморозки, которые воюют с памятниками", - cказал Лукашенко.

Напомним, диктатор сегодня отметился и заявлением об украинских патриотах, защищающих страну от российской агрессии. Лукашенко назвал их "отморозками-нацменами".


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