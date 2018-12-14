Стрельба в Страсбурге: полиция задержала семь человек 14.12.2018, 16:29

ФОТО: FREDERICK FLORIN / AFP

Правоохранители также разыскивают потенциальных соучастников преступления.

В ходе расследования стрельбы на рождественской ярмарке во французском Страсбурге полиция задержала уже семь человек. Об этом сообщает «Гордон» cо ссылкой на Le Figaro.

Среди задержанных – четыре члена семьи стрелка Шерифа Шекатта и три человека из его ближайшего окружения, сообщил прокурор Парижа Реми Эйтс.

Правоохранители также разыскивают потенциальных соучастников преступления.

Прокурор рассказал, что, когда полицейские обнаружили Шекатта вечером 13 декабря, он открыл по ним огонь. Пуля попала в машину правоохранителей, после чего они начали стрелять на поражение.

Хейц добавил, что сегодня в Страсбурге возобновила свою работу рождественская ярмарка.