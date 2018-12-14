Аудитория заблокированного в РФ Telegram приблизилась к рекордным показателям 14.12.2018, 19:36

Несмотря на блокировку, российская аудитория мобильного приложения Telegram вновь растет.

В октябре 2018 года ежедневная российская аудитория мобильного приложения Telegram составила почти 3,4 млн человек в возрасте 12-64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек (100+). Такие данные предоставила РБК исследовательская компания Mediascope. Ежемесячная российская аудитория мобильного приложения Telegram в октябре 2018 года приблизилась к 9,3 млн человек.

Свои измерения аудитории на мобильных устройствах во всех крупных городах Mediascope проводит с осени 2017 года, и этот октябрь — первый месяц, когда данные по аудитории можно сравнить с аналогичным периодом прошлого года.

За год ежедневная аудитория мобильного приложения Telegram в городах 100+ выросла более чем в полтора раза. В октябре 2017 года это были лишь 2,2 млн человек. Ежемесячная аудитория увеличилась менее значительно — всего на 27% (годом ранее это были 7,2 млн человек). Таким образом, за прошедший год россияне гораздо чаще стали пользоваться мобильным приложением мессенджера в ежедневном режиме.

При этом с середины апреля этого года мессенджер Telegram в России заблокирован. Весной Таганский районный суд Москвы признал, что британская Telegram Messenger LLP, управляющая созданным Павлом Дуровым сервисом, нарушила российское законодательство — компания не предоставила ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор внес сервис в реестр запрещенных сайтов, и операторы связи начали его блокировать.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявлял в мае этого года, что из-за блокировки «деградация Telegram» на различных устройствах составляет 10-15%. Данные же Mediascope свидетельствовали, что в апреле 2018 года ежедневная российская аудитория мобильного приложения Telegram резко — сразу на 31% — выросла по сравнению с предыдущим месяцем и достигла рекордного значения за всю историю измерений на мобильных устройствах.

В мае, когда сервис был заблокирован, аудитория снизились незначительно: ежедневная — на 1% по сравнению с рекордным апрелем, ежемесячная — на 6%.

То, что сервису Telegram, несмотря на блокировку, удается сохранять свою аудиторию в России обусловлено рядом факторов, главные из которых — удобство этого мессенджера и наличие telegram-каналов, которые сейчас востребованы у читателей, считает директор по стратегическим проектам Института развития интернета Ирина Левова. «Очевидно также, что блокировка Telegram, как инструмент борьбы, не очень эффективен», — добавила Левова.