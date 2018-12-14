Лукашенко о конфликте в Нагорном Карабахе: Серж, отдай эти пять районов 14.12.2018, 19:39

Диктатор собирался вместе с Путиным вводить воинский контингент в Нагорный Карабах.

Беларусь и Россия имеют консолидированную позицию по нагорно-карабахскому конфликту и ранее предлагали Армении «помощь» в его разрешении. Об этом Лукашенко рассказал на пресс-конференции с российскими журналистами и блогерами, сообщает пресс-служба диктатора.

Лукашенко отметил, что этот вопрос обсуждался еще в Ереване на одном из саммитов ОДКБ в то время, когда президентом Армении был Серж Саргсян. Он призывал лидеров Армении и Азербайджана вместе решить эту проблему, пойдя на компромиссные решения. При этом Беларусь и Россия заняли консолидированную позицию, в том числе пообещав при необходимости ввести воинский контингент для обеспечения определенных гарантий.

«Потом уже откровенно сказал: слушай, как они говорят, оккупировали 7 районов. И мы с Путиным заняли консолидированную позицию (это было в Ереване на ОДКБ): Серж, отдай эти 5 районов. Какая причина не вернуть их, они же пустуют. Он говорит: если я возвращаю, они там дорогу перережут, оккупируют Карабах и прочее. И мы с Путиным четко пообещали, что мы введем свои войска и это не позволим (при азербайджанцах это говорили). Он сказал: нет, мы на это не пойдем, мы этого не хотим», — отметил белорусский диктатор.

Александр Лукашенко рассказал, что для него это было удивлением: «Почему не хотят? Пустуют 5 районов. Это первый шаг. И тогда бы и Азербайджан, и Армения были бы и в ОДКБ, и ЕврАзЭС. Это было условие, при котором Азербайджан может вступить в эти организации. Почему вы отказались? Ладно, Беларусь, но Россия гарантом выступила, что никогда там не будет войны, если будут освобождены эти районы, которые вы признаете, что это азербайджанские. Это не о Карабахе», — добавил правитель.

Лукашенко также впервые рассказал о еще одном несостоявшемся проекте. По его словам, речь шла о прокладке продуктопровода из Азербайджана в Грузию, и белорусский диктатор разговаривал по данному поводу с руководством этих стран: «Они прокладывали трубу какую-то. По-моему, газ. И она пошла в обход Армении».

Лукашенко сообщил, что в то время у него были контакты с правителем Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы он поговорил с президентом Армении Сержем Саргсяном на предмет организации транзита через Армению, что было бы выгодно обеим сторонам.

«Я предлагал, говорит, надо решать эти проблемы, я брошу эту трубу и еще помогу восстановить Армению. Тогда денег у них было немерено. И я поехал после этого к Сержу Азатовичу и передал это. Тоже отказались. Но все равно же когда-то миром закончится», — отметил диктатор.