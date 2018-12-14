БАТЭ вручили золотые медали сезона-2018 1 14.12.2018, 19:46

Фото: ФК БАТЭ

Александр Глеб на мероприятии отсутствовал.

В пятницу, 14 декабря, на "Борисов-Арене" прошло вручение золотых медалей 15-кратному чемпиону страны — БАТЭ, передает pressball.by.

В церемонии награждении принял участие в том числе и первый заместитель председателя БФФ Сергей Сафарьян.

Чествование борисовского клуба продлится до 20.00 и завершится праздничным салютом.

Отметим, что на мероприятии отсутствуют Максим Володько, Станислав Драгун и Александр Глеб. Последний улетел с семьей в Париж.