Силуанов отказал Лукашенко в компенсации за налоговый маневр 13 14.12.2018, 20:21

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Антон Силуанов

Министр финансов РФ выступил с заявлением.

Москва не обещала Минску выплатить компенсации из-за реализации налогового маневра в России в нефтегазовой отрасли, так как эти изменения являются внутренним делом. Об этом говорится в заявлении первого вице-премьера, министра финансов России Антона Силуанова, поступившем в РБК.

«Россия не давала Беларуси какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России», — заявил Силуанов.

13 декабря Беларусь обсуждала вопрос компенсаций на заседании Совета министров «союзного государства», пояснил российский министр. Силуанов пояснил, что Россия предложила Беларуси обсуждать экономическое сотрудничество «комплексно в русле наших совместных решений по исполнению «союзного договора» 1999 года». В свою очередь, заместитель премьер-министр Беларуси Игорь Ляшенко заявил, что Минск в 2019 году рассчитывал получить порядка $310 млн компенсаций за налоговый маневр в России.

«К сожалению, многие положения этого [Союзного] договора в настоящий момент не выполняются», — считает глава российского Минфина. Он призвал «придать новый импульс» отношениям стран в рамках договоренностей, которые были заключены до этого.

Как заявил в пятницу журналистам Игорь Ляшенко, компенсация должна покрыть потери Беларуси от налогового маневра в России.

«При барреле [за] 60 [долларов] — это около 310-315 миллионов долларов», — пояснил он.

Белорусский вице-премьер сообщил, что Минск ранее принимал меры, чтобы сдержать рост внутренних розничных цен на автомобильное топливо, однако это не помогло сократить убытки нефтеперерабатывающих заводов. Ляшенко добавил, что с учетом нового этапа налогового маневра, при котором в 2019 год 1 т нефти для Беларуси подорожает на $20, «понятно, что мы уже исчерпали свои резервы».

«Получается, надо расходиться [в цене на топливо] с россиянами, так как они себе компенсируют из бюджета, у них цена стоит», — сказал замглавы правительства Беларуси.

Налоговый маневр в России предусматривает поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет. Минфин Беларуси считает, что из-за этих изменений в 2019 году Минск потеряет около $300 млн при цене на нефть $70 за баррель, за шесть лет потери составят около $10 млрд. При этом пресс-секретарь правителя Беларуси Наталья Эйсмонт оценивала потери в сумму до $11 млрд за ближайшие четыре года.

В качестве компенсации потерь Россия предложила межбюджетный трансферт. Беларусь настаивает на «фиксации этой компенсации в цене получаемой нефти» (такой вариант озвучивал премьер-министр страны Сергей Румас). Решение о компенсации страны планировали принять к 15 декабря.