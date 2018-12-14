БелЖД пустит на Рождество и Новый год 180 дополнительных поездов 14.12.2018, 20:26

Поезда будут ходить с 22 декабря 2018 года по 12 января 2019-го.

На новогодние и рождественские праздники Белорусская железная дорога назначила 180 дополнительных поездов — 131 межрегиональный и 49 международных. Как сообщает пресс-служба ведомства, они будут ходить с 22 декабря 2018 г. по 12 января 2019-го.

Наибольшее количество дополнительных поездов назначено на 22, 25, 29 декабря 2018 года и 7 января 2019 года. С учетом востребованности назначены поезда на следующие маршруты: Минск-Москва-Минск, Минск-Санкт-Петербург-Минск, Москва-Брест-Москва, Санкт-Петербург-Москва, Москва-Калининград-Москва, Адлер-Калининград, Гомель-Сновск-Гомель , Минск-Вильнюс-Минск.

Межрегиональные поезда также будут ходить по наиболее популярным у пассажиров направлениям: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Пинск, Витебск-Могилёв, Витебск-Брест, Могилев-Гомель, Мозырь (ст. Козенки) - Минск.