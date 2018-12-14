Кролик, запеченный в шляпе 4 Саша Сотник

14.12.2018, 20:54

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Саша Сотник

«Кролика», возомнившего себя удавом, запекут свои же.

Политическая почва уходит из-под ног «национального дилера». Он долго продавал «совкопитекам» застарелый продукт «советского величия», перебивая запах тухлятины сладким сиропом разговоров о нынешних «победах». Но главный ингредиент – «нас боятся, значит – уважают» перестает работать. Уже не боятся. Обезьяна оказалась не с гранатой, а с муляжом. Размахивает ею, орет, но не взрывает. Даже посланные в Венесуэлу два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 должны вернуться в Россию 14 декабря. Тихо и без помпы. Потрясли ветхим тряпьем военщины, показав «совкопитекам» сочную картинку – и незаметно отползли. Потому что США и Запад в целом перестали скрывать свое раздражение выходками заигравшейся мартышки. Запад долго искал лекарство от «гибридной лубянской чумы» и, похоже, нашел. Если к санкциям добавить политическую изоляцию – эффект ощущается почти сразу. Вот вам голосование в Европарламенте о запрете строительства в странах ЕС «Северного потока – 2», вот вам подтвержденный вотум доверия Терезы Мэй (а значит – прощай, мечта кремлятины о Brexit с последующим расколом Евросоюза), вот вам нерукопожатность на G-20, и «на погончики» - готовность Марии Бутиной назвать имя своего куратора из России.

Удостоверение сотрудника «Штази», полученное Путиным в 1985-м – даже не «вишенка на торте», а так – щелчок по носу. Ибо понимают: мумия немецкого шпиона до сих пор на Красной площади валяется, вызывая поросячий восторг у необразованного плебса, а тут – какая-то спецуха ГДР. Подумаешь!.. Даже если бы Путин сотрудничал с Гестапо – это бы внесли в список профессиональных заслуг.

О том, что Россия – один сплошной муляж, говорили давно. И президент в ней фейковый, и парламент, и суды, и министры. На кого работает Димон Тосканский? Где держит свои собачьи миллионы Шувалов? Какие схемы приходится разрабатывать казнокрадам, чтобы незаметно увести деньги из страны и зарыть их на забугорном «поле чудес»? Не фейк – только Ее Величество Смерть. Она – настоящая. И кладбища, и могилы, и гробы – подлинные. А вот робот Борис на ярославском форуме «Проектория» – костюмированная обманка. «Дурилка картонная». Подумаешь, по России-24 показали – а вы и поверили? Ну, вы и лохи! У нас так все новости делаются. Если внимательно посмотреть, то и телевидение в России – не о собственной стране, а о том, как все плохо в Украине. Теперь еще – и во Франции, и вообще – в Европе. Об обстоятельствах истинной жизни России – ни слова. Хотите знать, что происходит? – вот вам Путин: цветущий и благоухающий. А, поскольку никого в мире он больше не интересует, царский взор отныне будет обращен вовнутрь. Этот звероящер и за пазуху заберется, и в душу заглянет, и каждый карман наизнанку вывернет. Тем более – неделька у него задалась: и у гроба правозащитницы погрустил, и памятник Солженицыну открыл, и о правах человека потрепался. Последняя болтовня пришлась весьма кстати: «Что за Бутина? Кто такая? Поспрашивал у братвы – никто не знает. А ей дело в Штатах «шьют», целая «пятнашка» девушке ломится…» С Солсберецкими приемчик был похожим: «Я поспрашивал – да гражданские они! Ноу криминалити!..» Путин явно повторяется, потому что реагировать как-то надо, а новых приемов в арсенале больше нет или лень искать: и так на Западе всем всё понятно. Тут главное – чтобы свой родной «Лошара» ни о чем не догадался, ибо терпеть-то он будет до бесконечности, и ни на какую «революцию» не поднимется никогда. И если не мутить большой войны с Западом – с прогулкой на танках до Парижа и ядерным фейерверком в Вашингтонщине – можно вообще удерживать власть, пока не мумифицируют. Ну, сдала Бутина помощника Президента Игоря Левитина. Значит, сам Путин в очередной раз «соврамши». Но он всегда врал! А на Западе не врут? У них даже бывшего юриста Трампа на три года за вранье посадили. Так что отмазка для отечественного «лоха» есть, можно не волноваться. Беда в другом: Нефть-матушка шатается, и молотки, сколачивающие гроб, за стеной уже стучат.

Сланцевая революция стала серьезным оружием в руках США. Извлекаемые запасы нефти и газа оказались в разы больше изначальных оценок. Оценка запасов нефти по сравнению с 2016 годом увеличена вдвое - с 20 до 46 миллиардов баррелей, а газа - более чем в 17 раз. Это означает, что США могут запросто залить планету углеводородами, опустив на них цену на столько, на сколько захотят. Такого удара путиномика не выдержит. Иными словами, и газовая труба, и нефтяная Кощеева игла теперь целиком и полностью находятся в руках американцев. 20 долларов за бочку на полгода – и здравствуй, «совок» времен распада! И населению вновь придется оплачивать грезы о величии, стоя в великих очередях за всем подряд. Для того, чтобы американцы не сломали эту самую «иглу» - Путину приходится наращивать количество бронетехники на границе с Украиной, как бы намекая: «Не доводите до греха. У царя и так чердак протекает, а от бочки по 15 баксов может и вовсе улететь вместе с Искандерами…» Но, как уже отмечалось выше, гамадрил настоящий, а граната – пластмассовая. То есть, прыгнуть-то он может, но на самоподрыв не пойдет. Если только с прайдом шахидствующих мартышек договорится, но и в этом случае уши Кремля нащупают быстро и даже из шляпы не будут доставать, как кролика – вместе с ней и поджарят…

А, пока на политической арене Путина засовывают в духовку, финансовый «Лохоперидол» действует все беспощадней. В ноябре 2018-го частный сектор вывез из страны 16 млрд. 300 млн. долларов. По сравнению с октябрем отток ускорился в 1,5 раза и стал рекордным с февраля 2015 года. Более 99% валютной прибыли российской экономики утекло за пределы рублевой зоны. В 2019 году ситуация может усугубиться еще сильнее: чистый приток валюты составит лишь 33 млрд долларов, чего не хватит даже для выплат по западным займам, не говоря уже о том, чтобы покрыть дополнительный отток капитала в случае санкций, которые будут приняты обязательно.

«Лохоперидол» в сочетании с повышением температуры в политической духовке могут сотворить чудо: «кролика», возомнившего себя удавом, запекут свои же. Только это токсичное блюдо Запад заставит сожрать самих поваров – под звон тарелок, бьющихся на имперской кухне.

Саша Сотник, sotnik-tv.com