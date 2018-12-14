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Михаил Грабовский: Пока не готов прямо сказать, что завершил карьеру

  • 14.12.2018, 21:07
Михаил Грабовский

Известный белорусский нападающий заявил, что готов помогать белорусскому хоккею.

Известный белорусский нападающий Михаил Грабовский так и не смог ответить на вопрос о продолжении карьеры, передает «Трибуна».

«Я пока не готов ответить на этот вопрос, прямо сказать, что завершил карьеру. До сих пор сталкиваюсь со всеми проблемами. Наверное, будет сложно вернуться и играть. Хочу быть в хоккее, как сейчас, смотреть наблюдать, принять правильное для себя решение и определиться, что мне делать дальше.

Готов помогать [белорусскому хоккею], и живя в Канаде. Главное, желание людей, чтобы я помогал. С другой стороны, у меня есть семья, которая, можно сказать, канадская. Поэтому на данный момент я не готов уехать из дома. Даже находясь в Беларуси, я бы не смог уделять столько внимания команде, сколько должен тренер. Моему сыну 11 месяцев. Хочется провести время с ним. Хоть кто-то будет любить папу N1. Потому что, пока я играл, дети привыкли к маме. А сейчас сын больше тянется к папе: провожу с ним все время. Приятно – хотелось бы проводить с ним все время», – сказал Грабовский в эфире программы «Овертайм».


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