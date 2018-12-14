На ООН надейся, а сам не плошай Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

14.12.2018, 22:00

Антон Орехъ

Что делала РПЦ во время вторжения России в Украину?

Патриарх расчехлился. Аж до Папы дошел, до Римского. До, можно сказать, верховного еретика. В ООН пожаловался, в ОБСЕ, во все мировые религии телеграммы отбил, в изнывающую от бездуховности Германию и пылающую пожарами от погромщиков Францию. Такое впечатление, что письма из РПЦ отправляли по справочнику контактов, или по контурной карте. Все эти заклинания про права верующих и гонения на них со стороны конфетного принца Порошенко – это пишется только для того, чтобы в нашем телевизоре цитировать. Патриарху бы вникнуть и пройтись по фактурке. А фактурка-то грустная. Заботится он, конечно, не о прихожанах, а об имперском влиянии и церковном имуществе. Не о душе эти переживания, а об упущенной выгоде. После распада Союза, худо-бедно, но существовала территория РПЦ на территории независимой Украины. Само по себе это странно, когда на вашей суверенной земле духовное воспитание осуществляет заграничная церковь. Но уживались же как-то. А потом началась война. И войну эту начал не Киев. И верующие Донбасса, прихожане РПЦ от этой войны ох как пострадали. Вплоть до того, что погибли сотни, если не тысячи из них. А что в этот момент делала Московская Патриархия? Где был ее голос против войны с братским народом?

Где вообще были ее слова против насилия и смертоубийства? Церковь в лучшем случае молчала, а, по сути, покровительствовала вторжению. Патриарх пишет про «вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела». Пишет это наш Патриарх, чья церковь давно уже стала государственным подразделением. Она не просто не отделена от светской власти, а срослась с нею. Православие по факту превратилось в государственную религию. И вот это обращение – оно еще и государственные интересы преследует. Еще вчера, еще даже сегодня утром Папа Римский был нам не люб, а сейчас мы призываем его в свидетели. Разумеется, Порошенко и его гоп-компания тоже не ангелы, и цели у них вовсе не божественные. И точно так же, как Россия, улучив момент, оттяпала Крым, Киев теперь выгоняет с Украины РПЦ. Ну, тут мы квиты, получается. Ничего эти воззвания не изменят. Патриарх может писать хоть в НАТО, хоть Трампу, хоть Мировой Закулисе. Но я бы на месте Его Святейшества разобрался для начала хотя бы вот с тем его подопечным попом, который в скромном приходе нарубил «капусты» столько, что с головы до пят обмундирован в «Гуччи» и «Луи Виттон». Вот такие попы с кадилами от Сваровски наносят нашему православию куда больше ущерба, чем все на свете Порошенки.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»