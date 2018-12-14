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Как БАТЭ вручили золотые награды на «Борисов-Арене»

  • 14.12.2018, 22:16

Сын Анатолия Капского получил золотую медаль и поднял ее в небо.

14 декабря на «Борисов-Арене» прошло вручение золотых наград высшей лиги команде БАТЭ. «Желто-синие» стали 15-кратными чемпионами Беларуси.

С приветственным словом выступил главный тренер команды Алексей Бага, затем при участии представителей АБФФ игрокам, тренерско-административному штабу и руководству БАТЭ вручили медали. Затем небольшой концерт дал певец Александр Иванов с группой «Рондо», а завершился вечер фейерверком.

Как это было — смотрите в фотографиях tut.by.


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