В США предъявлены обвинения бывшему замглавы российского «Военторга» 14.12.2018, 22:47

Экс-замглаву «Военторга» обвинили в отмывании денег и заказе убийства россиянина.

Федеральная прокуратура Северной Каролины обвинила 57-летнего россиянина Леонида Тейфа, его жену Татьяну и еще трех человек в отмывании $150 миллионов, передает «Голос Америки».

Семья Тейф с сообщниками помогали компаниям заключать выгодные контракты с российским Министерством обороны. Они пользовались тем, что глава семейства Тейф в течение нескольких лет занимал пост замдиректора компании «Военторг». Россиян, которые сейчас живут в США, подозревают в целом ряде других преступлений, включая иммиграционное мошенничество.

Кроме того, прокуроры предъявили Леониду Тейфу обвинение в заказе убийства мужчины, который, по мнению бывшего замглавы «Военторга», был любовником его супруги.

Тейф запустил схему по отмыванию российских денег на территории США в 2010 году. На тот момент Леонид Тейф работал заместителем директора компании «Военторг». Основанная еще во времена СССР, эта структура является основным поставщиком потребительских товаров для различных подразделений российского Минобороны. «Военторг» также управляет сетью небольших супермаркетов по всей России.

Одна из функций «Военторга» - закупка товаров для Минобороны у субподрядчиков. В обязанности Тейфа с 2010 по 2012 годы входил отбор поставщиков. В обмен на заключение выгодных контрактов он требовал от субподрядчиков взятки. Согласно материалам следствия, за два года он незаконно получил от представителей российских компаний около $150 млн в виде взяток.

Часть денег была выплачена сообщникам Тейфа, которые также участвовали в этой схеме. Остальные средства были размещены на нескольких банковских счетах, которые находились под контролем Леонида Тейфа, говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Тейф, который также возглавляет некую российскую рыболовецкую компанию (ее название в материалах следствия не приводится, однако, скорее всего, речь идет об астраханской рыболовецкой артели «Дельта-плюс»), переводил полученные им взятки на счета в иностранных банках, таким образом «отмывая» эти деньги. Начиная с 2010 года, Тейф и его 41-летняя жена Татьяна перевели на счета в различных американских банках примерно $39 млн.

Тейф с сообщниками также учредили в США несколько компаний для отмывания незаконно полученных средств.

Леонид и Татьяна Тейфы вели в Соединенных Штатах роскошную жизнь: они покупали дорогие автомобили и произведения искусства, в 2012 году супруги приобрели в Северной Каролине почти за $5 млн особняк площадью 1570 кв м.

Федеральные агенты обыскали особняк Тейфов в Роли 5 декабря. Эта операция привлекла внимание местной прессы.

Сейчас федеральная прокуратура пытается конфисковать активы Тейфов в США, включая их особняк в Роли, четыре автомобиля Mercedes-Benz и произведения искусства общей стоимостью $2,6 млн.

Леониду и Татьяне Тейфам,а также их знакомому Алексею Тимофееву предъявлены обвинения по нескольким эпизодам, связанным с отмыванием денег. Тимофеев контролировал работу подставной компании, зарегистрированной в штате Иллинойс для отмывания средств, а также переводил деньги Тейфа между банковскими счетами. Еще двоим знакомым Тейфов предъявили обвинения в иммиграционном мошенничестве.

В ходе следствия агенты ФБР выяснили, что Тейф замешан в еще одном преступлении: он заказал убийство россиянина, который, по его предположениям, был любовником Татьяны Тейф.

В 2018 году Леонид Тейф попытался дать взятку сотруднику Министерства внутренней безопасности для содействия депортации предполагаемого любовника его супруги. Однако, когда этот план провалился, он нашел киллера и заплатил ему за убийство соотечественника $25 тысяч, говорится в материалах следствия. Он предоставил киллеру пистолет, с помощью которого предполагалось совершить убийство. К счастью, это преступление удалось вовремя предотвратить.

Теперь Леонида Тейфа могут приговорить к 20 годам заключения, его сообщникам угрожает до 10 лет тюрьмы.