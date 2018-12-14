Белорусские хоккеисты потерпели «сухое» поражение от французов

Белорусские хоккеисты потерпели «сухое» поражение от французов1
- 14.12.2018, 22:49
Это второе поражение белорусских хоккеистов на турнире в Норвегии.
Сборная Беларуси уступила команде Франции во втором матче товарищеского турнира MECA Hockey Games, передает pressball.by.
ФРАНЦИЯ — БЕЛАРУСЬ — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
ФРАНЦИЯ: Фукерель; Экефей — Дюссо, Майя — Риц — Ламперье; Жаниль — Буржуа, Барберо — Террье — Матима; Тири — Муазан, Валер — Буве — Коррейя; Кара — Роха — Дьо-Бальзамо; Беден, Ро.
БЕЛАРУСЬ: М.Карнаухов (59.03); Хоромандо — Крыскин, Кислый — Ремезов — Демков; Воробей — Антонов (к), Феоктистов — Развадовский — Парфеевец; К.Готовец — Бокун, С.Малявко — Туркин — А.Малявко; А.Гаврус — Белевич — И.Литвинов; Устиненко, Бовбель.
ШАЙБА: 1:0 — Дюссо (Майя, Риц, 22.06).
БРОСКИ: 16:29 (7:13, 8:8, 1:8).
Таблица: Франция — 6 (2), Норвегия — 3 (1), Венгрия — 0 (1), Беларусь — 0 (2).
15 декабря белорусы сыграют с командой Венгрии (начало поединка в 14.00 по минскому времени).