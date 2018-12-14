Белорусские хоккеисты потерпели «сухое» поражение от французов 1 14.12.2018, 22:49

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Это второе поражение белорусских хоккеистов на турнире в Норвегии.

Сборная Беларуси уступила команде Франции во втором матче товарищеского турнира MECA Hockey Games, передает pressball.by.

ФРАНЦИЯ — БЕЛАРУСЬ — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

ФРАНЦИЯ: Фукерель; Экефей — Дюссо, Майя — Риц — Ламперье; Жаниль — Буржуа, Барберо — Террье — Матима; Тири — Муазан, Валер — Буве — Коррейя; Кара — Роха — Дьо-Бальзамо; Беден, Ро.

БЕЛАРУСЬ: М.Карнаухов (59.03); Хоромандо — Крыскин, Кислый — Ремезов — Демков; Воробей — Антонов (к), Феоктистов — Развадовский — Парфеевец; К.Готовец — Бокун, С.Малявко — Туркин — А.Малявко; А.Гаврус — Белевич — И.Литвинов; Устиненко, Бовбель.

ШАЙБА: 1:0 — Дюссо (Майя, Риц, 22.06).

БРОСКИ: 16:29 (7:13, 8:8, 1:8).

Таблица: Франция — 6 (2), Норвегия — 3 (1), Венгрия — 0 (1), Беларусь — 0 (2).

15 декабря белорусы сыграют с командой Венгрии (начало поединка в 14.00 по минскому времени).