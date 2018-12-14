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В Германии острая нехватка Санта-Клаусов

  • 14.12.2018, 23:11

Рождество для детей оказалось под угрозой срыва.

Острая нехватка Санта-Клаусов наблюдается во многих регионах Германии, что может испортить рождественские праздники немецким детям. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что самую острую нехватку Сант ощутили в Саксонии и Бранденбурге. Зачастую Сантами подрабатывают студенты. Семьи их нанимают для чтения праздничных стихов, историй и даже песен по запросу. При этом за вызов можно заработать от 100 до 500 евро.

Данная проблема возникла из-за того, что студенты все реже и реже соглашаются на подобные подработки. По словам представителя Берлинского студенческого самоуправления, большинство из них мало заинтересованы в этой работе. Среди причин указывается большая нагрузка по учебе, активная жизнь студентов и сокращение количества верующих.

Также в берлинский офис Санта-Клауса, который принимает около 2 500 заказов в год, заявил, что его штат сократился с 500 до менее чем 200 сотрудников.


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