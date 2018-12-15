В Facebook заявили об утечке фотографий 7 миллионов пользователей 15.12.2018, 8:26

С 13-го по 25 сентября сторонние приложения могли получить доступ к фотографиям пользователей в Facebook.

Сторонние приложения могли получить доступ к фотографиям пользователей Facebook, которые ранее были скрыты настройками приватности. Об этом 14 декабря сообщил официальный блог Facebook.

По данным компании, ошибка программного интерфейса приложения (API) могла затронуть 6,8 млн пользователей и 1,5 тыс. приложений, вход в которые осуществлялся через Facebook Login.

Ошибку уже устранили, однако с 13-го по 25 сентября сторонние приложения могли получить доступ к фотографиям профилей и снимкам, которые пользователь загрузил в Facebook, но не стал их публиковать, а также к фотографиям из "сториз" соцсети и торговой площадки Marketplace.

В Facebook сообщили, что в начале следующей недели выпустят инструменты для разработчиков приложений, которые позволят определить пользователей, которых могла затронуть ошибка. В компании пообещали разослать уведомления со ссылкой на список приложений, которые могли получить доступ к фотографиям пользователей. В Facebook также попросят разработчиков приложений удалить полученные в результате ошибки личные изображения.

Социальная сеть Facebook была основана в 2004 году Марком Цукербергом. В настоящий момент она является крупнейшей в мире.