Режим Лукашенко висит на волоске 7 15.12.2018, 8:30

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Почему заволновались россияне?

Во время визита в Брест 13 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ввести в Беларуси российский рубль, единую таможню, суд и счетную палату. Прокомментировать заявление премьера РФ и последнее выступление Лукашенко перед российскими СМИ сайт Charter97.org попросил координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Бондаренко:

- Визит Медведева в Беларусь плановый. Сходка в Бресте давно планировалась, так что ничего неожиданного нет. Неожиданно то, что Медведев, который обычно играет роль доброго следователя, вдруг сделал жестские заявления.

- Почему эти заявления прозвучали именно сейчас?

- Заявления вызваны тем, власти России знают реальное положение дел в Беларуси, реальный рейтинг Лукашенко, реальное состояние экономики, и они понимают, что все висит на волоске, потому что народный взрыв, взрыв народного возмущения, социальные протесты могут смести Лукашенко в любой момент. А так как он у населения ассоциируется с образом российской марионетки, то естественно, это заденет и интересы России.

У России же самой дела очень плохи на всех фронтах, в первую очередь в экономике. Кремль опасается, что в результате народных протестов Лукашенко будет сметен, а россияне останутся у разбитого корыта, как это часто происходило с их ставленниками в Югославии, Армении, Украине и ранее в странах Варшавского договора.

Существуют объективные законы истории, и что бы ни пытался делать Кремль, ни пытался делать Лукашенко, все равно Беларусь станет частью Европы, потому что она географически здесь находится, станет демократической страной с рыночной экономикой. Мы сейчас все наблюдаем момент, который очень схож с теми событиями, с той ситуацией, которая была в конце 1980-х - начале 1990-х годов в Центральной и Восточной Европе.

- В Беларуси не за горами президентские и парламентские выборы. Не напоминают ли вам последние заявления Медведева ситуацию накануне президентских выборов 2010 года? Тогда Медведев, кстати, был президентом России, и Кремль оказывал на Лукашенко серьезное давление, требуя более глубокой интеграции.

- Я думаю, что ситуация другая. Так называемая лукашенковская модель умерла в 2011 году. Сейчас экономическая ситуация в Беларуси очень плохая. Лукашенко сам признался, что берет кредиты в России под космические проценты. Он сказал, что мы берем у России 4-5 миллиардов, а обслуживание долга в год обходится в 1 миллиард 200 миллионов долларов. Получается, что он берет кредиты под 25 процентов годовых.

Так поступают только сумасшедшие. Его положение катастрофическое, кредиторы уже приставили пистолет к его голове, кредиты он берет для того, чтобы бунты не вспыхивали каждый день. Экономика неэффективна – от нуля до 40 миллиардов кредитов набрано за последние 15 лет. Пенсии и зарплаты во многом выплачиваются из этих кредитов. Лукашенко живет по принципу “день простоять, да ночь продержаться”.

- Как вы считаете будет происходить переход Беларуси к демократии?

- Оппозиция, как недавно сказал Евгений Афнагель, должна слышать голос народа. Должна быть с народом, о чем говорит Николай Статкевич. Тогда все у нас получится. А народ сегодня хочет изменений, ему смертельно надоел Лукашенко и эта клика. Надо искать международных союзников, надо объяснять, каково реальное положение дел в стране, а не ездить на Запад и мычать, что Лукашенко якобы гарант независимости, как делают некоторые политики.

Давайте вспомним о том, как происходил переход к демократии в странах Восточной и Центральной Европы. Надо быть готовым к тому, что такие протесты начнутся в Беларуси, быть готовым их возглавить и одновременно вести переговоры и с демократическим Западом, и с трезвомыслящими людьми во власти о том, что процесс смены власти неизбежен. Чтобы не получилось, как с теми “советологами”, для которых распад Советского Союза стал полной неожиданностью. Но для людей, которые боролись в польской “Солидарности” или были участниками чехословацкой “Хартии-97”, ничего не было случайным. Просто люди боролись многие годы, и в конце концов они добились этого результата. И борьба белорусских демократических сил справедлива, логична и неизбежно приведет к победе.

Еще раз повторю, есть российский, евроазиатский путь развития и есть европейский, и во многом это обуславливается, к счастью, географическим положением страны. Если бы Беларусь находилась в Латинской Америке, была бы латиноамериканская или африканская модель, которую выбрал Лукашенко, но география диктует свои законы. Мы являемся европейцами, мы имеем исторические традиции нахождения в Европе и должны просто вернуться в Европу. Да, переход этот будет нелегким, потребует максимум усилий, но я уверен в нашей победе.