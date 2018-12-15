Спокойно на валютном рынке не будет 15.12.2018, 9:28

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ФОто: tut.by

Вопрос цены на российские нефть и газ будет традиционно решаться перед Новым годом.

Прогноз курса рубля на неделю с 17 по 21 декабря составил Владимир Тарасов на сайте belrynok.by.

Возможен подъем средневзвешенного курса доллара США на БВФБ на 0-0,5% на фоне небольшого снижения курсов евро и российского рубля. Рост курса доллара на доли процента вероятен уже в понедельник 17 декабря.

Средневзвешенный курс доллара на БВФБ на прошедшей неделе снизился в ожидаемых пределах: на 0,5%, и составил 14 декабря 2,122 рублей за доллар.

При этом средневзвешенный курс евро уменьшился в большей степени, но ненамного: на 0,9% – до 2,4042 рублей за евро.

Только российский рубль сумел удержаться, что не ожидалось, и его средневзвешенный курс поднялся за неделю на 0,1% – до 3,1936 белорусских рублей за 100 российских.

Динамика стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля не совпала с прогнозом, корзина не выросла в цене, а подешевела на 0,3%. При этом объем торгов в среднем за день составил 51,5 млн. рублей против 60,9 млн. рублей на предыдущей неделе. Это указывает на снижение как спроса, так и предложения валюты на БВФБ, причем, спроса – в большей степени.

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Таким образом, в декабре текущего года ситуация на валютном рынке страны отличается о того, что наблюдалось в прошлые годы, когда спрос на валюту в декабре возрастал. По-видимому, это связано с действиями Минфина, который, похоже, решил сдерживать расходы бюджета до последнего. Однако если не в текущем году, тот в следующем, ему все же придется потратить накопленные миллиарды рублей в профиците бюджета. Возможно, в Минфине и Нацбанке рассчитывают вбросить рубли в экономику в январе-феврале 2019 года, когда спрос на валюту обычно снижается и рубль укрепляется. Это позволит избежать значительного падения курса рубля в декабре и столь же значительного его роста зимой 2019 года.

При этом у белорусских банков скапливается все больше свободных белорусских рублей, которые они вкладывают в облигации Нацбанка со сроком обращения в 7 дней. На аукционе по размещению таких облигаций 12 декабря спрос на них вырос до 623,25 млн. рублей с 210,04 млн. рублей на аукционе 5 декабря. Было размещено ценных бумаг на 623,20 млн. рублей. Ставку отсечения Нацбанк не изменил, оставив ее равной 9,9888% годовых. Не изменилась и средневзвешенная ставка, равная 9,9836% годовых.

Главным событием прошедшей недели стал, пожалуй, спор белорусских и российских чиновников насчет компенсации Беларуси потерь от налогового маневра, который собирается совершить Россия. В Бресте 13 декабря состоялось заседание Совета министров союзного государства, где обсуждалась данная проблема. Как сообщил 14 декабря вице-премьер РБ Игорь Ляшенко, белорусская сторона рассчитывает получить от России в виде компенсации за 2019 год около 310 млн. долларов. Однако, российская сторона, по его словам, вообще отказалась от обсуждения данного вопроса.

Всего же, как сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, потери РБ из-за маневра в РФ в 2019 году оцениваются в 630 млн. долларов, а потери до 2024 года могут достичь 8-12 млрд. долларов. Чего хочет российская сторона от белорусской никто из российских чиновников внятно сформулировать не смог. За них это сделал Александр Лукашенко 14 декабря на встрече с представителями российской прессы, посетившими Беларусь. Он сказал, что в обмен на равные цен на газ российская сторона рассчитывает на вступление Беларуси в состав РФ. Александр Лукашенко сказал, что эти вопросы будут обсуждаться на его встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 25 декабря.

Таким образом, похоже, что основной вопрос во взаимоотношениях России и Беларуси, то есть о ценах на нефть и газ, будет традиционно решен перед Новым годом. Естественно, что спокойствия валютному рынку это не добавит. Впрочем, и особого беспокойства у участников рынка это не вызовет, так как к подобным проблемам все уже привыкли, а любое решение вопроса скажется на финансовых потоках в РБ не скоро.

Поэтому на текущей неделе можно ожидать сохранения тенденции снижения стоимости валютной корзины, раз уж она возникла. Уплата налогов ее должна поддержать. Будем ожидать уменьшения стоимости корзины на 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

На прошедшей неделе курс евро по отношению к доллару на рынке форекс немного снизился, что было вызвано, в основном, европейскими проблемами.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй перенесла назначенное на 12 декабря голосование в парламенте по поводу плана выходы страны из ЕС на 21 января. Она попыталась уговорить своих европейских коллег возобновить переговоры о Брексите, но безуспешно.

Кроме того, Европейский Центробанк 13 декабря оставил свои ставки без изменения, но снизил прогнозы роста ВВП и инфляции на 2019 года, отметив риски замедления европейской экономики. Эти риски тут же обнаружились: 14 декабря стало известно о падении индекса деловой активности в еврозоне в декабре до 51,3 пунктов с 52,7 пунктов в ноябре. А в США вышли данные о росте розничных продаж в ноябре на 0,2% по сравнению с октябрем, хотя прогнозировалось увеличение на 0,1%. В результате 14 декабря курс евро против доллара на рынке форекс опускался ниже уровня 1,13 долларов за евро.

ЕЦБ также 13 декабря сообщил о завершении программы покупки активов на 2,6 трлн. евро, но это решение ожидалось и прошло незамеченным.

На текущей неделе, 18-19 декабря, произойдет важное событие, которое может повлиять на курс доллара: заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США по поводу ставки. Эксперты, как и сама ФРС, прогнозируют ее рост до 2,25-2,5% годовых. Правда, против выступает Дональд Трамп, но он формально не управляет ФРС. Так как экономические показатели США остаются на высоком уровне, оснований для отказа ФРС от повышения ставок не видно.

В то же время, в Европе возможно возникновение новых проблем. Во-первых, продолжается история с Брекситом: 19 декабря Европейская комиссия планируется опубликовать информацию о подготовке к выходу Британии из Евросоюза без заключения соглашения. Италия идет на уступки Еврокомиссии по поводу профицита бюджет на 2019 год, но та считает их недостаточными, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении увеличить профицит бюджета своей страны до 3%, снизив налоги и увеличив зарплаты.

Таким образом, европейская валюта на текущей неделе, скорее всего, окажется под давлением против доллара и курс евро против доллара на рынке форекс может опуститься еще на 0-0,5%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Российская валюта на прошедшей неделе сумела удержать свой рост, вызванный подъемом цен на нефть на мировом рынке после решения стран ОПЕК совместно с их партнерами сократить объем добычи нефти. Однако Банк России 14 декабря принял решение, которое привело к обвалу курса рубля против доллара и евро во второй половине рабочего дня. Это не было учтено на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, и может привести к снижению курса российского рубля на БВФБ в понедельник 17 декабря.

Совет директоров ЦБ 14 декабря увеличил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7,75% годовых, что поддержало курс рубля. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России с 15 января 2019 года возобновит покупку валюты для Минфина. Это и привело к обвалу курса российского рубля. Дело в том, что объем таких покупок может достичь 50 млрд. долларов, в то время, как профицит платежного баланса РФ оценивается в 70 млрд. долларов. Это может привести к дефициту валюты и ослаблению рубля.

Но это произойдет еще нескоро. Пока же в РФ начинается очередной период налоговых платежей, в течение которого экспортеры будет продавать валюту. Это, по мнению российских экспертов, удержит курс доллара на уровне не выше 67 рублей за доллар. По крайней мере, так считают в Росбанке.

Таким образом, можно ожидать, что курс доллара, с учетом не проявившегося на БВФБ скачка во второй половине дня 14 декабря, на текущей неделе вырастет примерно на 0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

В связи со сделанными прогнозами можно рассчитывать на то, что в течение третьей недели декабря средневзвешенный курс доллара поднимется, но ненамного: на 0-0,5%.

Прогноз на понедельник 17 декабря

Курс доллара на Московской бирже во второй половине пятницы 14 декабря увеличился примерно на 0,5% и достиг 66,7 российских рублей за доллар.

В то же время, курс евро против доллара на рынке форекс во второй половине торгового дня пятницы поднялся на 0,2% – до 1,1304 долларов за евро.

В связи с этим на открытии торгов на БВФБ в понедельник 17 декабря можно ожидать роста курса доллара на доли процента.