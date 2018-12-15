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Как будут работать больницы и поликлиники на праздники?

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  • 15.12.2018, 9:41

Приемные отделения больниц усилят работу.

Больничные организации 22 и 29 декабря будут работать по графику субботнего дня, 23 и 30 декабря – выходного дня, 24 и 31 декабря – рабочего дня, 25 декабря – праздничного дня, сообщает БелТА со ссылкой на Минздрав.

Амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические организации, организации переливания крови, аптеки и организации медтехники 22 и 29 декабря будут работать по графику рабочего дня, 23 и 30 декабря – выходного, 24 и 31 декабря – субботнего, 25 декабря – праздничного дня.

На время рождественских и новогодних праздников служба скорой (неотложной) медпомощи перейдет в режим повышенной готовности. Усилят работу и приемные отделения больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации.


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