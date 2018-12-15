Путин загнал себя в ловушку 1 15.12.2018, 10:17

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Владимир Путин

В Крыму очень тяжелая ситуация.

У Украины есть все шансы на то, что резолюция по акту военной агрессии России в Керченском проливе будет проголосована на заседании Генассамблеи ООН 17 декабря. Кроме того, на грядущем заседании может сдвинуться с мертвой точки вопрос о миротворческом контингенте ООН на Донбассе. Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

О Генассамблее ООН 17 декабря

Хотелось бы ожидать, что там будут более конкретные и предметные меры, и резолюция будет содержать более жесткую оценку действий РФ в отношении Украины. Но мы должны прекрасно понимать, что Россия как постоянный член Совбеза ООН может сделать свое дело с помощью сателлитов, которые идут в фарватере ее внешней политики. Но ситуация более оптимистична в том контексте, что в Генассамблее ООН Россия не сможет наложить вето, принять какие-то деструктивные меры. Кремль может только высказать свою позицию, которую могут поддержать его сторонники.

Безусловно, это непростой вопрос, потому что в Европейском союзе не все склонны к тому, чтобы поддержать внедрение миротворческой миссии на Востоке Украины. Есть определенная часть государственных деятелей и политиков, у которых недостаточно одобрительное отношение к миротворческой миссии. Но последние события в нейтральных водах вблизи Керченского пролива многим открыли глаза, и, по крайней мере, на Западе настроены, чтобы не допустить дальнейшего обострения событий. Это во-первых. А во-вторых, все очень возмущены тем, что РФ нарушает все мировые нормы и конвенции, особенно это касается права свободного мореплавания. А этот вопрос является принципиальным для морских стран-лидеров мира. И, безусловно, все достаточно остро реагируют на нарушения морского права. И есть основания надеяться, что эти аргументы сыграют свою роль.

Хотелось бы отметить и то, что по итогам визита Петра Порошенко в Брюссель, где он встречался с лидерами Европейского Союза и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, мы имеем определенные наработки и оптимистичные прогнозы, несмотря на то, что мы услышали очередное возмущение и осуждение действий РФ. Все же речь идет и о конкретике тех санкций, которые будут сохранены, а также тех санкций, которые могут быть применены. По крайней мере, отдельные штрихи того, о чем уже вроде бы договорились - помощь НАТО в контексте предоставления определенных видов вооружения Украине, намерения блокировать заход судов РФ в соответствующие порты, предметные призывы о том, что Россия должна освободить моряков и корабли, а также предусматривается гуманитарная и финансовая помощь Украине по отдельным вопросам - дают Украине осторожный оптимизм по поводу того, что резолюция Генассамблеи ООН по ключевым вопросам жизнедеятельности мира в контексте агрессии России против Украины будет более жесткой, предметной и сыграет свою роль в контексте морально-политической и политико-дипломатической поддержки Украины.

О миротворческой миссии ООН на Донбассе

Сейчас этот вопрос находится на стадии изучения. По уставу ООН решение о внедрении мандата миротворческой миссии принимается на Генассамблее ООН. И первый этап - это техническая оценка того, где будут внедрены миротворческие силы с соответствующим мандатом. Еще раз повторю, что не все положительно относятся к этому. В свое время советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон высказывался весьма скептически по поводу того, что эта миротворческая миссия даст. Но ввиду того, как ведет себя сейчас Россия, и учитывая то, что основным акцентом в отпоре российской агрессии и ее сдерживания все же являются политико-дипломатические меры, то мы имеем определенные перспективы по поводу того, что Генассамблея может принять решение в позитивном плане и приступить к технической оценке.

Что это значит? Во-первых, это изучение ситуации на месте, во-вторых, поиск стран, которые дадут согласие на участие в миротворческой миссии, в-третьих, поиск стран, которые готовы профинансировать участие военного контингента в этой миротворческой миссии. Ведь если говорить о 22-25 тысяч военнослужащих, то это достаточно мощный контингент, который должен быть обеспечен вооружением, военной техникой, логистикой, финансированием и тому подобное.

Поэтому если на этом этапе будет принято принципиальное решение, то дальше будет этап технической оценки, за которым последует окончательное решение Генассамблеи о направлении в Украину миротворческой миссии. Решение этого вопроса может занять 8-9 месяцев, если не больше.

Очевидно, что это уже будет происходить после президентских выборов в Украине. Хотя подготовительный этап может начаться и сейчас. Тем более, что Путин пока применяет против Украины только фактор силы. Ведь он фактически заблокировал нормандский формат, нет результатов работы трехсторонней контактной группы. Даже работа по вопросу обмена наших военнопленных на тех, кто здесь привлечен к уголовной ответственности, тоже заблокирована. Не действуют даже привлекательные для агрессора предложения украинской стороны - например, обмен 69 на 18. Это тоже связывают с предвыборной кампанией, так как Путин не хочет создавать позитивные сигналы для Порошенко.

В то же время более мощная, решительная и конкретная реакция международного сообщества все же могла бы повлиять на то, чтобы решение о начале изучения вопроса о миротворческой миссии началось.

О вероятности новой агрессии

Вне всякого сомнения, ждать можно чего угодно. Вряд-ли это могут быть какие-то широкомасштабные акции, потому что реакция Запада на события у Керченского пролива была достаточно острой, пусть и политико-дипломатической.

Какие-то провокации возможны, но они не повлияют на то, что происходит на Донбассе. Единственное, на что это может повлиять - в Кремле будут говорить, что украинский режим не способен решать там какие-то вопросы. Однако это делается постоянно, последовательно, нагло и масштабно. Это осуществляется через СМИ, лоббистские структуры Путина на Западе и коллаборантскую пятую колонну в Украине.

Но накануне праздников вряд-ли Путин решится проигнорировать мнение мирового сообщества. А событие, произошедшее в районе Керченского пролива, все же не достигло цели.

Этими действиями Путин сам себя загнал в ловушку, из которой пытается каким-то образом выйти. Поэтому из Крыма наших моряков перевезли в Москву, чтобы там их обрабатывать и как-то влиять на них. Кроме того, Путин не хочет будоражить общественное мнение в Крыму, потому что там уже начались серьезные процессы, когда наших ребят задержали и бросили в тюрьму. Кстати, это свидетельство того, что ситуация в Крыму достаточно сложная, поскольку общественно-политическая и социально-экономическая ситуация на полуострове ухудшается. Население уже не воспринимает того, что было в 2014 году - оно разочаровано и может действовать не так, как этого хотелось бы Кремлю.