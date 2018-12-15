Завтра в Беларуси пойдет сильный снег 15.12.2018, 11:28

Местами будет метель, на дорогах гололедица.

Днем 16 декабря по западу Беларуси ожидается сильный снег, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет преобладать облачная погода. Местами пройдет кратковременный снег, днем по западу страны прогнозируется сильный, мокрый снег, его налипание, на отдельных участках дорог - снежные заносы.

Местами будет слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, ночью умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях - до минус 10 градусов. В середине дня будет 1-6 градусов ниже нуля.