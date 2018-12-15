Интернет осажденной крепости 15.12.2018, 12:19

Но стена все равно будет разрушена. Все, что ограничивает, душит человека – нежизнеспособно.

Неугомонный сенатор Клишас и полониевый депутат Луговой внесли в Госдуму очередной законопроект, ограничивающий свободу в РФ. На этот раз — в Сети. Необходимость закона об "обеспечении автономной работы российского сегмента интернета при отключении от глобальной инфраструктуры" они объясняют, понятное дело, "агрессивным характером принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США", которые "бездоказательно" обвиняют нас, белых и пушистых, в пригожинских хакерских атаках, пишет Телеграм-канал "СерпомПо".

Фактически речь идет о создании собственного интернета "осажденной крепости", которая (и это главное) осаждается лишь в воспаленных мозгах Путина и его чиновников. Россию снова хотят оградить от всего мира стеной, на этот раз виртуальной XXI века. Пусть и с большим количеством лазеек, но тем не менее.

Приехали, как говорится. В будущем году будет отмечаться 30-летие падения главной на тот момент стены – Берлинской. События, ознаменовавшего окончательный конец холодной войны. Россия, не говоря уже о других странах Восточной и Центральной Европы, заплатила за свою свободу намного большую цену.

И вот теперь снова спускает эту свободу в канализацию собственной истории. И возвращается в изоляцию, в тупик, к строительству нового IT-"железного" занавеса. "Как об стену..."

Выходить из этого тупика опять придется долго и мучительно, с потерями. И хорошо бы не такой же или еще более дорогой ценой (очередного распада собственной страны).

В итоге стена все равно будет разрушена. Все, что ограничивает, душит человека – нежизнеспособно.