«Крумкачы» поменяли название на «Футбольный клуб НФК» 15.12.2018, 12:22

«Незвычайна фантастычная каманда».

Как сообщалось ранее, «Крумкачы» объявили о смене названия клуба. Был объявлен конкурс среди болельщиков команды на новое имя. Сегодня клуб опубликовал информацию о том, что он определился с новым названием.

«Дорогие болельщики!

Спасибо всем вам за присланные варианты названия клуба. За неделю мы получили около 200 писем с предложениями со всей Беларуси и других стран. Были очень интересные варианты.

Мы приняли решение остановиться на варианте «Футбольны клуб НФК». Аббревиатура НФК расшифровывается как «Незвычайна фантастычная каманда» (Необычно фантастическая команда – прим.). Процедура изменения юридического названия началась. Нам предстоит большая работа в межсезонье. Рассчитываем на вашу поддержку. Разам зможам перамагчы!» – говорится в сообщении клуба.

Напомним, «НФК Крумкачы» в этом году вышли в первую лигу. Для получения возможности сыграть Д2 команда должна пройти лицензирование. Однако клуб столкнулся с трудностями: федерация футбола отказывается регистрировать «НФК «Крумкачы» в первой лиге. Проблема в том, что все участники Д2 должны являться членами АБФФ. Для этого руководству клуба необходимо подать заявку на вступление и получить допуск на ближайшей конференции. В АБФФ сообщили, что не хотят принимать заявление от «НФК Крумкачы» так как клуб с таким названием уже существует, которым владел Денис Шунто.