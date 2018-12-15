Гомельский подросток пришел на хоккейный турнир с топориком и ножами 1 15.12.2018, 12:44

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Его задержали.

Вчера сотрудники ОМОН УВД Гомельского облисполкома обеспечивали охрану правопорядка в Ледовом дворце во время открытия областного первенства среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба». Во время проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетнего, 2001 года рождения, выяснилось, что он пришел на турнир, имея с собой запрещенные к проносу вещи, пишет «Гомельская правда».

В ходе досмотра у подростка в матерчатом рюкзаке защитного цвета обнаружен походный топорик в чехле, раскладной нож. За поясом найден нож в чехле. В ходе дальнейшего разбирательства по данному факту был проведен осмотр места жительства несовершеннолетнего.

В результате обнаружено 24 патрона различного калибра, из которых три, согласно заключению экспертизы, являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию, пригодными для стрельбы.

Что касается подростка, то он ранее к административной и уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК Республики Беларусь (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Несовершеннолетний задержан.