Сейм Польши отклонил предложение о вотуме недоверия кабинету Матеуша Моравецкого 15.12.2018, 15:27

Против вотума недоверия проголосовало 233 депутата.

На позднем вечернем голосовании в пятницу Сейм отклонил предложение о выражении вотума недоверия правительству Матеуша Моравецкого, поступившее от оппозиционной партии «Гражданская платформа». Против вотума недоверия проголосовало 233 депутата. Результаты объявил спикер Сейма Марек Кухциньский, передает Радио Польша.

Председатель партии «Гражданская платформа» Гжегож Схетына обосновывая предложение об отставке премьера и Совета министров, ссылался, прежде всего, на экономические аспекты. Он считает, что повышение и введение новых налогов перекрывает «все снижения цен и льготы, которым хвастает правительство».

Лидер «Гражданской платформы» также предъявил претензии к премьеру по поводу того, что правительство не утверждает проектов оппозиции, которые, по его мнению, в числе прочего, «могли бы привести к снижению цен на продукты питания и электроэнергии».

Голосованию предшествовали дебаты. В среду Сейм одобрил вотум доверия правительству по предложению самого премьера Матеуша Моравецкого. Свое предложение глава правительства обосновал успехами Объединенных правых сил за три года правления и намерением продолжать реформы, а также необходимостью подтверждения парламентским большинством полномочий правления перед важным заседанием Европейского совета.