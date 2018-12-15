Лепесевич: Минприроды хитрит про количество выбросов свинца и серной кислоты аккумуляторным заводом 15.12.2018, 15:51

Проектировщик отозвал проектную документацию аккумуляторного завода под Брестом с государственной экологической экспертизы.

Проектировщик отозвал проектную документацию аккумуляторного завода «АйПауэр» с повторной государственной экологической экспертизы. Как пишет «Брестская газета», об этом во время прямой линии 15 декабря сообщила заместитель министра природы и охраны окружающей среды Ия Малкина, отвечая на вопрос брестчанина Демьяна Лепесевича о результатах повторной государственной экологической экспертизы завода.

«Результата нет, потому что, учитывая что были получены дополнительные материалы, в том числе от вас, а также были переданы дополнительные материалы в ходе встречи, которую проводил министр с экспертами и инициативной группой, мы все эти материалы собрали и передали в центр государственной экологической экспертизы. Учитывая те вопросы, которые там были заданы, проектная организация отозвала свою документацию и пытается дополнить обоснованиями по тем вопросам, которые были заданы в рамках ваших обращений», – сказала Малкина.

По ее словам, после проработки документации она вновь будет подана на государственную экологическую экспертизу и, соответственно, пойдет новый срок.

Напомним, о том, что проект завода АКБ поступил на повторную экологическую экспертизу в Минприроды, стало известно 17 ноября.

5 декабря в Минприроды состоялась встреча, проведение которой ранее инициировал глава ведомства Андрей Худык. Присутствовашие на ней представители инициативной группу по борьбе со строительством под Брестом этого завода, в частности, попросили прокомментировать и проверить информацию, касающуюся выбросов свинца и серной кислоты. По их данным, данные проектировщика очень сильно занижены.

«У нас есть и другие, не менее значимые замечания, чем ошибка по расчету потребности сырья свинца в проектной документации. Мы их озвучим только после проведения повторной государственной экспертизы и обнародования ее официальных результатов. Сейчас, согласно нашим расчетам, как бы они не хитрили – выбросов будет намного больше, чем на 5% от первоначального расчета. А это означает повторный ОВОС, повторные обсуждения, повторная экологическая экспертиза», – сказал после разговора с Ией Малкиной 15 декабря Демьян Лепесевич.

Также он дополнил, что слова замминистра о том, что проектировщик пытается дополнить обоснованиями проектную документацию звучат, по его мнению, некорректно.

«Обоснования должны делаться в момент проведения государственной экологической экспертизы. Можно сделать вывод, что проектировщик отозвал с государственной экологической экспертизы уже ранее переработанную проектную документацию по данному объекту на новую доработку», – считает Лепесевич.

Напомним, с начала года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Начиная с 5 марта каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды им разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально был запланирован на август 2018 года, потом на конец этого года. По последним данным, первая партия аккумуляторов будет выпущена в начале нового года. Мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.