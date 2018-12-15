Отток капитала из России побил 3-летний рекорд 15.12.2018, 15:53

Отток капитала из России продолжает ускоряться, лишая экономику валютных доходов и импортных товаров.

В ноябре частный сектор вывез из страны 16,3 млрд долларов, сообщил ЦБ в оперативной оценке платежного баланса. Об этом пишет finanz.ru.

По сравнению с октябрем отток ускорился в 1,5 раза и стал рекордным с февраля 2015 года - пика боевых действий в Донбассе, когда санкции и обвал цен на нефть поставили на грань неплатежеспособности крупнейшие госкомпании - от «Роснефти» до ВЭБа.

Накопленным итогом за 11 месяцев отток в 3,3 раза превысил прошлогодний, а общая сумма - 58,5 млрд долларов - оказалась выше, чем за два предыдущих года вместе взятые (25,2 и 18,5 млрд долларов соответственно).

При этом впервые за год вывоз капитала сравнялся с притоком валюты по текущему счету, который ЦБ в ноябре оценил в 16,3 млрд долларов.

Иными словами, 99,3% валютной прибыли российской экономики утекло за пределы рублевой зоны.

Капитал из России выводят нерезиденты, распродающие облигации федерального займа, а также корпорации и банки, которым необходимо гасить внешний долг: в ноябре, согласно графику ЦБ, они должны были выплатить западным кредиторам 6,7 млрд долларов в виде погашения займов и 1,3 млрд долларов процентов.

Кроме того, в качестве оттока капитала учитывается выручка сырьевых экспортеров, которая не доходит до российских счетов и оседает на Западе, напоминает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Летом от обязанности переводить нефтедоллары в РФ освободили «Роснефть». Требование репатриировать валюту действовало для компании с 2014 года, но принятые ГосДумой поправки отменили эту норму со ссылкой на то, что «Роснефти» нужны деньги для покупки импортного оборудования и погашения долгов. В декабре баланс валютных потоков в России ухудшится, прогнозирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: к традиционному пику погашений внешнего долга (12,5 млрд долларов) добавится отток дивидендов для зарубежных держателей российских акций еще на 5,4 млрд.

В 2019 году ситуация может усугубиться еще сильнее: чистый приток валюты (сальдо текущего счета) составит лишь 33 млрд долларов, чего не хватит даже для выплат по западным займам (54 млрд долларов), не говоря уже о том, чтобы покрыть дополнительный отток капитала в случае санкций, отмечает Порывай.

Если в таких условиях ЦБ возобновит скупку валюты, изымая с рынка по несколько миллиардов долларов в месяц, это приведет «к существенному ослаблению рубля от текущих уровней», продолжает эксперт: курс доллара может подскочить на 10 рублей - до 73-77 рублей.