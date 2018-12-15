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«Молодой фронт» избрал нового председателя

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  • 15.12.2018, 16:29
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Денис Урбанович
Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Им стал известный защитник Куропат Денис Урбанович.

Новым председателем «Молодого фронта» стал Денис Урбанович – один из наиболее активных участников защиты Куропат. Как передает «Белсат», об этом сообщил в социальных сетях Дмитрий Дашкевич.

Денис Урбанович стал известной фигурой среди гражданского общества только в этом году, благодаря его участию в защите Куропат. Активиста несколько раз задерживали и привлекали к административной ответственности.

Денис Урбанович – уроженец Логойска. В 2015 году он был арестован и отсидел 2 года за акцию, которую он с младшим братом организовал на избирательном участке во время «президентской кампании».

«Я заскочил на крышу избирательного участка, сбросил флаг, сломал информационный щит, где рассказывалось о кандидате Лукашенко. А на избирательном плакате я маркером написал «За прозрачные выборы». Ну и так получилось, что когда я срывал флаг, я его порвал по линии орнамента – понимаете, было просто неудобно, я там боялся, чтобы не упасть. На следующий день – 3 октября – нас всех задержали и привезли в Логойский РОВД», – рассказывал ранее Урбанович.

Задержание Дениса Урбановича в Куропатах
Фото:Ирина Ареховская, belsat.eu

Дениса Урбановича и его брата Максима (на избирательном участке они были вместе) арестовали. Было возбуждено уголовное дело по ст. 370 и ч. 1 и 2 ст. 339 Уголовного кодекса. В результате Денис получил 2 года лишения свободы, его брат – 1,5 года. Братья Урбановичи отсидели свои тюремные сроки полностью. После освобождения Дениса поместили под превентивный надзор, как личность якобы «склонную к экстремизму».

«Это началось еще в колонии, когда я требовал бирку на белорусском языке», – объяснял свою «репутацию» активист.

В июне Урбанович рассказыва, что присоединился к партии БСДП «Народная Грамада» Николая Статкевича.


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