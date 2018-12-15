Как Германия может остановить «Северный поток-2» 3 15.12.2018, 16:47

1,499

Критики строительства газопровода усилили призывы к правительствам стран ЕС и особенно ФРГ остановить проект.

Украина, страны Восточной Европы и все активнее - США. Критики строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию к концу года усилили призывы к правительствам стран ЕС и особенно ФРГ остановить проект, пишет «Немецкая волна».

Палата представителей Конгресса США приняла 11 декабря "в основном символическую", как отмечает агентство Bloomberg, резолюцию. В ней сказано, что проект снизит европейскую энергобезопасность. День спустя резолюцию с призывом заблокировать "Северный поток-2" принял Европарламент.

Постой, "Северный поток-2"!

До этого администрация Белого дома заявляла, что изучает возможность введения санкций против европейских участников проекта. В самой Германии ноябрьское противостояние России и Украины в Керченском проливе на какое-то время вернуло тему "Северного потока-2" в эфир теле- и радиостанций и на страницы газет - об этом среди прочего говорили кандидаты на пост нового главы правящей партии ХДС.

До сих пор позиция правительства Германии заключается в том, что проект - коммерческий, а потому Берлин не вмешивается. При этом, если судить по заявлениям политиков и публикациям в СМИ, создается впечатление, что проект еще можно остановить, достаточно принять такое решение. Так ли это на самом деле? Может ли Германия сейчас остановить "Северный поток-2", который уже активно строится - почти все разрешения получены, первые сотни километров труб проложены, тратятся миллиарды евро.

Три варианта немецкой газеты FAZ по "Северному потоку-2"

Как отмечает в аналитическом комментарии газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), "у Германии нет права вето на строительство газопровода", остановить его сложно, но варианты есть. Один из них - отзыв выданного в начале 2018 года разрешения на строительство в исключительной экономической зоне Германии. Закон предусматривает такой вариант с целью предотвращения или ликвидации "серьезного ущерба для общего блага", отмечает FAZ. В таком случае, по мнению газеты, аргументация могла бы быть такой, что, мол, "Северный поток-2" "ведет к дальнейшей дестабилизации Украины, поскольку она утратит значение как страна-транзитер газа", что, в свою очередь, негативно скажется на европейской и немецкой безопасности.

Но у такой аргументации есть слабые места на случай судебного разбирательства. Разрешения в Германии были выданы в начале года, "когда российская агрессия против Украины уже была в разгаре", отмечает FAZ. Но даже если такой аргумент сработает, Германии придется выплатить компенсацию "Газпрому".

Еще один возможный вариант, который упоминает газета, - это принятие в Германии нового закона, который бы запретил эксплуатацию газопровода. Берлин мог бы аргументировать это желанием сохранить независимость своей энергетики. Но и в таком случае пришлось бы платить компенсацию.

Наконец, третий теоретический путь - через Европейский Союз, который и так скептически настроен по отношению к "Северному потоку-2". Брюссель мог бы создать регулятивные преграды и сделать газопровод непривлекательным для "Газпрома", отмечает FAZ. "Несколько лет назад Еврокомиссия это успешно проделала с проектом "Газпрома" "Южный поток", - пишет издание. Но и здесь есть свои подводные камни. Так, Еврокомиссия осенью 2017 года предложила применять к газопроводам из третьих стран правила внутреннего рынка, а это значит, что "Газпром" не смог бы одновременно поставлять газ и быть оператором газопровода. Кроме того, ему пришлось бы открыть "трубу" для других поставщиков. Но, как пишет FAZ, рассмотрение этого вопроса на уровне совета министров ЕС "тормозят" некоторые страны, среди которых Австрия и Германия.

Австрийский политолог, эксперт по России Герхард Манготт считает, что политически проект еще может оказаться под давлением, если США начнут вводить санкции против европейских компаний, участвующих в проекте, общая стоимость которого оценивается в 9,5 миллиардов евро. "Если эти компании выйдут из проекта под давлением санкций..