Электронный паспорт получат не все белорусы 18 15.12.2018, 16:58

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Cтоимость ID-карты составит одну базовую величину.

На начальном этапе электронные паспорта будут делать на основании заявления человека.

Как пишет mlyn.by, oб этом в эфире телеканала СТВ рассказал первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Дмитрий Шедко.

Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система — это идентификационная карта белоруса, своего рода аналог паспорта. По словам представителя ведомства, эта карточка является носителем электронной цифровой подписи, что сразу дает людям ключ к большому количеству различных возможностей.

Планируется, что все работы по внедрению электронных паспортов будут проведены в 2019 году. Тогда же начнут выдавать первые такие документы. «Безусловно, это будет делаться на основании заявления человека. То есть человек, который вновь обращается за паспортом, приходит за обменом паспорта, либо для тех желающих, которые хотят свой бумажный поменять на более модный, красивый, компактный, удобный электронный», — отметил Дмитрий Шедко.

Записаться на получение ID-карты может каждый. Кстати, желающие уже есть.

Напомним, что для граждан Беларуси стоимость ID-карты составит одну базовую величину. Цена заграничного биометрического паспорта — 20-30 долларов.