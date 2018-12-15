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Потерянное десятилетие Беларуси

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  • 15.12.2018, 17:19
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Власти годами топчутся на месте.

12-й год подряд авторитетный Институт Легатум представляет Индекс процветания. Эта очередная попытка холистического измерения благополучия объединяет материальные и социальные факторы, пишет «Белгазета».

Есть здесь экология, социальный капитал, права человека и система госуправления. Эксперты утверждают, что их индекс точнее отражает качество жизни и экономической политики, чем голый ВВП. Пока слишком рано делать такие выводы. Каждый индекс - это своеобразная, субъективная зарядка для ума, но обработка большого массива данных, сравнение стран в Индексе благополучия с абсолютными показателями материального прогресса (зарплата, производительность труда, ВВП на душу населения) позволяют сформулировать качественные рекомендации для тех, кто хочет видеть свои страны в престижной группе развитых и процветающих.

Бочка добра и ведра зла

За последние 11 лет уровень благополучия, как его оценивает Институт Легатум, неизменно повышался. В 2018г. он достиг своего максимума. По сравнению с 2007г. медианный показатель увеличился на эквивалент роста на 15 мест. За это время 113 стран из 149-ти улучшили свои показатели в Индексе процветания. В 2018г. было отмечено наибольшее улучшение по фактору «бизнес-среда». Все больше людей в большем числе стран становятся благополучными. При этом в 2018г. зафиксирована наибольшая разница между самыми благополучными и самыми неблагополучными странами. Еще одна тревожная тенденция - ухудшение по очень важному фактору «безопасность», особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Справка. Лидерами рейтинга этого года стали Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария, Дания, Швеция, Британия, Канада и Ирландия. За последние 10 лет наибольшие улучшения в рейтинге благополучия зафиксировали следующие страны: Мальта - с 26-го на 19-е место, Эстония - с 29-го на 26-е, Литва - с 48-го на 36-е, Румыния - с 57-го на 45-е, Индонезия - с 77-го на 49-е, Парагвай - с 80-го на 61-е, Казахстан - с 91-го на 73-е. Наибольшее ухудшение за десятилетие показали: Италия -  с 28-го на 34-е, Греция - с 38-го на 54-е, Турция - с 69-го на 93-е, Тунис - с 70-го на 102-е, Украина  - с 94-го на 111-е. Россия чуточку улучшила свое положение - с 101-го на 96-е место. Молдова сохранила «почетное» 98-е место. Армения поднялась с 96-го на 88-е место, Грузия - с 84-го на 80-е.

Новый рейтинг убедительно доказывает, что в странах англо-саксонской и скандинавской культуры разумный баланс государства и экономики в наибольшей степени благоприятствует генерации богатства и благополучия. Между прочим, большинство стран - лидеров по качеству институтов генерации благополучия - мировые лидеры в индексе экономической свободы и защиты частной собственности. Они же имеют самую качественную систему госуправления.

А вот очень тревожные данные на фоне агрегатного роста благополучия. Число людей, которые заявляли, что они с трудом могут позволить себе еду, увеличилось с 25% в 2008г. до 33,3% в 2018г., заплатить за жилье - с 20,9% в 2008г. до 27,3%. В 2008г. было 1,09 жертвы терроризма на 1 млн. населения, в 2018г. - 3,82 смерти. В 2008г. на 1 млн. населения приходилось 2,8 смерти в боевых действиях, в 2018г. - 6,13. От таких трендов веет тревогой. Пусть совокупное благополучие, измеренное нагромождением факторов и показателей, растет, но мир может прорвать там, где тонко, а тонко становится в десятках стран мира.

Неблагополучие Беларуси в проблемном регионе

Восточная Европа оказалась в лидерах роста за счет улучшения делового климата, экологии и личной свободы. За последние 5 лет Литва прибавила 4,66 балла, Румыния - 4,65, Эстония - 3,65, а Восточная Европа в целом - 2,46 балла. Лидерами роста стали Литва, Эстония и Румыния. Наш регион - четвертый в мире, а по фактору «образование» Восточная Европа - на третьем месте в мире.

Институт Легатум особо выделяет Эстонию. Эта страна являет пример одного из самых ярких экономических и социальных успехов в мире за последние 25-28 лет. Ее ВВП на душу населения увеличился с менее $2 тыс. до более $18 тыс. При этом она остается одной из самых открытых и предпринимательских стран мира. «Она добилась успеха за счет эффективной, качественной системы госуправления вкупе с четким видением параметров благоприятного делового климата. Экономическая политика направлена на обеспечение диверсификации и привлечения прямых иностранных инвестиций посредством механизмов экономической открытости, улучшенной бизнес-инфраструктуры и предпринимательства», - отмечают эксперты Легатума.

Постсоветские страны имеют очень плохие оценки по фактору «социальный капитал». Речь идет о доверии и уважении друг друга, толерантности, взаимопомощи, развитости социальных сетей в реальной жизни. В долгосрочной перспективе страны с низким уровнем доверия (человек человеку, человек государству, бизнес  государству, бизнес бизнесу) растут медленнее. Беларусь по социальному капиталу находится на 125-м месте, Россия - на 114-м, Украина - на 119-м, Молдова - на 118-м, Литва - на 98-м, Латвия - на 113-м, Казахстан - на 93-м, Грузия - на 124-м, Азербайджан - на 137-м.

Беларусь топчется на месте. В первый год Индекса (2007) наша страна занимала 92-е место. В 2018г. Беларусь оказалась на 89-м месте, поднявшись с 95-го в 2017г. Для сравнения: Польша поднялась с 43-го места в 2007г. до 33-го места в 2018г., Литва - с 47-го до 36-го, Болгария - с 54-го до 47-го.

В регионе «Центральная и Восточная Европа» Беларусь входит в пятерку самых неблагополучных для процветания стран (Азербайджан - 99-е, Молдова - 98-е, Россия - 96-е, Беларусь - 89-е).

Наша зона - Россия, Грузия, Беларусь, Армения, Молдова, Азербайджан - самая плохая из четырех. Самая большая проблема - острый дефицит качественных институтов развития. В среднем наша группа стран занимает 129-е место по фактору «личная свобода», 124-е - по качеству госуправления, 117-е - по социальному капиталу и 100-е - по безопасности. Эксперты Института Легатум констатируют: «Страны региона преимущественно тоталитарные, что мешает добиться качественного госуправления и блокирует важные свободы. Например, Азербайджан и Россия имеют наихудшие показатели по политическим правам, все четыре страны находятся в группе 50 самых плохих стран в оценке верховенства права Всемирного банка… Все страны этой группы имеют очень низкие оценки по социальной толерантности».

Монохромный сюжет Беларуси

Белорусские власти продолжают смотреть на мир через призму Госплана и сильной централизации системы принятия решений. При этом целостности, слаженности не получается. Каждое министерство на своей волне. Каждое ведомство бьется за свой бюджет, а единая линия поведения - это не делать качественно, эффективно и благоприятно для бизнеса, а быть лояльным, формальным и по-военному чеканить «Есть, товарищ Лукашенко!» на любой каприз сверху. Беларусь, по сути дела, топчется на месте. Черепашьи темпы улучшения съедаются растущими долгами, неплатежами, токсичными активами и чрезмерной зависимостью от одного рынка сбыта. Именно сейчас этот рынок сбыта переживает самый застойный период после II мировой войны период своей истории. Вот мы и попали в ловушку моновыбора.

В результате нет ни быстрого, устойчивого роста, ни благополучия, ни социального капитала, ни видения будущего. И самое грустное, что власти упорно не хотят познавать и признавать уроки и ошибки других. Сколько бы рейтингов и индексов им ни представляли, показатели программы V пятилетки все равно приказано считать более убедительными.


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