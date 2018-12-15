Налог на Дедов Морозов Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»

15.12.2018, 17:58

В Беларуси много налогов: налог на допуск к движению, налог на «тунеядцев».

А перед Рождеством - еще и налог на Дедов Морозов. Санта Клаус в Лапландии гневно топает ногами и угрожает не принести подарки белорусским налоговикам. Ведь как известно, кто плохо себя ведет, тот и не получает подарки.

Белорусская налоговая напоминает, что перед тем, как поздравлять детей на платной основе, Деды Морозы и Снегурочки должны заплатить единый налог. В Минске ставка единого налога за услугу поздравления с праздниками составляет 92 рубля. Заплати налог - и поздравляй спокойно.

Вот только если заплатить все налоги, которые имеются в Беларуси, то останешься на Рождество в костюме Адама и Евы. А теперь посчитаем, сколько нужно заплатить Деду Морозу, чтобы работать легально на Рождество. 147 рублей - за автомобиль. Это же Санта Клаус в сказках летает на оленях, а белорусский Дед Мороз поедет к детям на легковой машине.

92 рубля - за налог на самого Деда Мороза. И еще, когда Дед Мороз вдруг окажется «тунеядцем», то за январь ему придется заплатить в пять раз больше за горячее водоснабжение. То есть, если в декабре на подогрев воды будет потрачено 0,6 гигакалорий, то цена за эту услугу составит примерно 10 рублей 14 копеек.

Однако за такие же 0,6 гигакалорий в январе придется заплатить 48 рублей 85 копеек. А теперь суммируют: 92 рубля за налог на Деда Мороза, 147 рублей - за допуск к движению и 48 рублей за горячее водоснабжение для «тунеядцев». Получается, что Деду Морозу- «тунеядцу» придется заплатить 287 рублей, чтобы работать законно. Немного менее обойдется законная работа для Деда Мороза, «занятого в экономике»: 239 рублей. А если рождественский герой поедет, как Санта Клаус на оленях, то всего 92 рубля. С такими ценами белорусский Дед Мороз будет на Рождество есть снег, а не ветчину с колбасами.

Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»