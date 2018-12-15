Во Франции в акциях протеста «желтых жилетов» приняли участие почти 34 тысячи человек 15.12.2018, 18:07

Фото: Reuters

Только в Париже вышло протестовать более двух тысяч французов.

15 декабря на акции протеста по всей Франции вышли порядка 33,5 тыс. человек, идентифицирующих себя по желтым жилетам. Об этом со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны сообщает Le Figaro (перевод — gordonua.com).

Из этого числа протестующих на Париж приходится 2200.

La situation chauffe sur les Champs-Elysées. Lacrymo, tirs de flashball : deux personnes touchées et évacuées. Tous les accès sont fermés, impossible d'entrer ou de sortir de l'avenue #Giletsjaunes pic.twitter.com/ObbvKj003w — Pierre Zéau (@PierreZeau) 15 декабря 2018 г.

В столице Франции в районе Елисейских полей произошли столкновения "желтых жилетов" с правоохранителями, был применен слезоточивый газ.

В полиции Парижа говорят о 95 задержаниях и 63 арестах по состоянию на 14.00.

Фото: Reuters

В связи с решением правительства Франции повысить с 2019 года налог на дизельное топливо и бензин во Франции в середине ноября начались акции протеста. Митингующие заявляли, что повышение приведет к росту цен, в правительстве объяснили эти планы борьбой за охрану окружающей среды.

Протестное движение получило название "желтые жилеты", поскольку демонстранты одеты во флуоресцентные жилеты, которые должны быть во всех автомобилях Франции.

Фото: Reuters

5 декабря президент Франции Эммануэль Макрон на фоне массовых акций протеста отказался от планов повысить налог на горючее. Однако протесты не прекратились. Только 8 декабря, в последний день активных протестов, правоохранители задержали более 1700 демонстрантов.