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Поезда станут ходить чаще на новогодние и рождественские праздники

  • 15.12.2018, 18:16

БелЖД назначила 180 дополнительных поездов на праздничные дни.

БелЖД назначила дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники. С 22 декабря уходящего года по 12 января 2019 года у белорусов будет больше возможностей доехать из одной точки в другую поездами, пишет tut.by.

Дополнительные поезда

На время праздников БелЖД уже назначила 180 дополнительных поездов: 131 поезд в межрегиональном сообщении и 49 — в международном, сообщает пресс-служба железной дороги.

Больше, чем в другое время, предусмотрели поездов на 22, 25, 29 декабря 2018 года и на 7 января 2019.

В международном сообщении дополнительные поезда пойдут по таким востребованным маршрутам: Минск — Москва — Минск, Минск — Санкт-Петербург — Минск, Москва — Брест — Москва, Санкт-Петербург — Брянск, Москва — Калининград — Москва, Адлер — Калининград, Гомель — Сновск — Гомель, Минск — Вильнюс — Минск.

В межрегиональном сообщении чаще будут ходить поезда на таких популярных направлениях, как Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск, Минск — Пинск, Витебск — Могилев, Витебск — Брест, Могилев — Гомель, Мозырь (ст. Козенки) — Минск.

Праздничные поезда к Деду Морозу

22 декабря детская железная дорога в Минске открывает проект «Новогодний экспресс».

Праздничный поезд детской железной дороги будет курсировать в дни зимних каникул, рождественских и новогодних праздников с 22 декабря по 7 января. Первый поезд отправится со станции Заслоново (Минск, проспект Независимости, 86) 22 декабря в 11.00. Билеты уже в продаже.

На станции Сосновый Бор пассажиров ждет театрализованное представление, конкурсы и игры, а также встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

БелЖД традиционно организует новогодние экспрессы в поместье Деда Мороза в Беловежскую Пущу. Первый специальный праздничный поезд отправится в Брест вечером 14 декабря, потом — 21, 23 и 28 декабря и 2, 4, 6, 11 января.

Поезд отправится со станции Минск-Пассажирский в 21.50 и прибудет в Брест утром следующего дня в 7.40, оттуда туристов доставляют в Беловежскую Пущу на автобусах. Обратно из Бреста новогодний поезд отправится в 17.50 и приедет в Минск в 22.15.

Подробности по новогодним экспрессам — на сайте железной дороги.


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