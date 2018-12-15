закрыть
15 декабря 2018, суббота, 20:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Объединительный собор избрал главу Украинской церкви

15
  • 15.12.2018, 18:36
  • 4,109

Всего в соборе принимали участие 190 человек.

Сегодня, 15 декабря, на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу поместной украинской православной церкви. Как сообщают источники liga.net, им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Всего в соборе принимали участие 190 человек. Больше всего представителей УПЦ КП: в состав делегации вошли 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину. В общем 126 делегатов. Каждый епископ УПЦ МП также пришел со священником и мирянином, всего - 30 человек. Украинская автокефальная православная церковь подтвердила участие 12 епископов (вместе со священниками и мирянами – 36 делегатов).

Голосование проходило в два тура.

Теперь Епифаний, как было анонсировано ранее, получит томос об автокефалии поместной украинской православной церкви.

Позже президент Украины Петр Порошенко и глава единой украинской православной поместной церкви Епифаний поднялись на сцену у храма Софии. Президент поздравил украинцев с созданием единой церкви и избранием ее предстоятеля.


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип