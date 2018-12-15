Белорусы возмущены резким подорожанием проезда в маршрутках 5 15.12.2018, 18:49

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Они добиваются возвращения старой цены.

В Могилеве постепенно дорожает проезд в маршрутках. Больше и больше становится маршрутов, которые подняли стоимость проезда до 1,2 рубля, пишет mogilev.online.

При этом если подорожание проезда в городском транспорте составило 10%, то в маршрутках цена выросла сразу на 20%: прежняя стоимость билета составляла 1 рубль. Не исключено, что это самое масштабное единовременное подорожание в истории общественного транспорта Беларуси.

Фото: Александр Игонин/vk.com/ilovemogilev

Неравнодушные могилевчане создали петицию, в которой обращаются к горисполкому с требованием вернуть старую цену. В петиции они обращают внимание также на неудобства, создаваемые подорожанием для пассажиров и для водителей. Если раньше можно было расплачиваться одной монетой, то теперь нужно искать как минимум вторую. Водителям же зачастую приходится буквально «закапываться» в поисках сдачи, при этом управляя переполненным пассажирами транспортным средством. Это вопрос не только удобства, но и безопасности движения.

Кроме того, многие белорусы уже задаются вопросом: а нет ли в резком повышении стоимости проезда в маршрутках нарушения законов Республики Беларусь, в частности, антимонопольного законодательства?