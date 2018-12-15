Трамп объявил об отставке министра внутренних дел Райана Зинке 15.12.2018, 18:55

Райан Зинке

Отставка министра, возможно, связана с несколькими расследованиями, которые ведутся в его отношении.

Райан Зинке, министр внутренних дел США и один из ключевых сторонников Дональда Трампа в вопросах экологии и добычи полезных ископаемых, уйдет в отставку до конца этого года. Президент США сообщил об этом утром 15 декабря в своем Твиттере, пишет «Голос Америки».

«Министр внутренних дел Райан Зинке покинет администрацию в конце этого года после почти двух лет работы. Райан добился многого во время своей работы, и я хочу поблагодарить его за службу на благо нашей страны», - написал Трамп. Президент добавил, что имя нового министра будет объявлено на следующей неделе.

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 декабря 2018 г.

Как пишет New York Times, отставка Зинке, скорее всего, связана с целым рядом расследований, которые ведутся в его отношении. Речь идет о конфликте интересов, связанным с его бизнес-сделками, о нецелевом использовании бюджетных средств и о решениях, которые он принял, возглавляя министерство.

Зинке, бывший конгрессмен от штата Монтана, курирует вопросы добычи минералов и охраны примерно 2 млн кв км федеральных земель. Сейчас правоохранительные органы ведут в его отношении несколько расследований, в одном из случаев надзорное ведомство передало дело в Минюст США. Возможно, речь идет об уголовном деле, полагает NYT.

Одно из расследований касается сделки о продаже недвижимости с участием ближайших родственников министра и строительной компании, которой владеет Дэвид Лесар, председатель совета директоров нефтедобывающего концерна Halliburton. Следствие предполагает, что в результате сделки Зинке получил некую прибыль, а Halliburton, в свою очередь, пролоббировал решения министерства, касающиеся правил добычи нефти и газа на территории США.

Сам Зинке отрицает все обвинения. «Я действовал в соответствии со всеми процедурами, требованиями и правилами, и, что самое важное, в соответствии с законом», - заявил чиновник в апрельском интервью.

По сведениям источников NYT, исполнять обязанности Зинке будет его нынешний заместитель Дэвид Бернхардт. В прошлом он лоббировал интересы нефтяных компаний.