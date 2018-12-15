Порошенко: Там, где сегодня машут российским кадилом, завтра бьют российскими «Градами» 1 15.12.2018, 19:30

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Петр Порошенко

Вопрос украинской автокефалии является вопросом национальной безопасности государства.

Получение (независимости украинской православной церковью https://charter97.org/ru/news/2018/12/15/316604/) так же важно, как референдум о независимости Украины, проведенный более 27 лет назад. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на площади возле Софийского собора в Киеве, сообщает "Гордон".

"Кремль не скрывает, что рассматривает РПЦ как один из главных инструментов влияния на Украину. Ситуацию в украинском православии обсуждают на совете безопасности России под предводительством ее президента. А от украинского государства требуют не вмешиваться в его же украинские дела. А когда в Москве говорят про Украину как про их каноническую территорию, разве это не является посягательством на нашу территориальную целостность?" – подчеркнул он.

Президент добавил, что в таких условиях нужно защищать и украинскую землю, и украинский дух.

"Там, где сегодня машут российским кадилом, завтра бьют российскими "Градами". Потому что вначале Кирилл колесил по Украине с пропагандой русского мира и единой купели, а потом поехали их танки. Очевидно, что вопрос автокефалии выходит далеко за границы церковной ограды. Это вопрос нашей национальной безопасности", – отметил Порошенко.

По словам президента, все лидеры других государств при встрече интересовались у него о ситуации с автокефалией.

"Когда российский президент [Владимир Путин] сказал, что распад СССР стал для России главной геополитической катастрофой XX века, для Путина, как очень хорошо написал Мирослав Маринович, получение автокефалии украинским православием – это вторая геополитическая катастрофа. Только на этот раз масштабом не в столетие, а в тысячелетия!" – подытожил он..

Сегодня, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. На собор пригласили всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Известно, что прибыло двое митрополитов УПЦ МП. В ходе собора избрали предстоятелем единой православной церкви Украины митрополита Епифания.