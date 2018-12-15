Ирландия проводит расследование в отношении Facebook 15.12.2018, 19:45

Ранее в соцсети выявили уязвимость, которая могла затронуть 6,8 млн пользователей.

Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии, где расположена европейская штаб-квартира Facebook, в пятницу, 14 декабря, начала расследование в отношении компании после выявления новой уязвимости в соцсети, пишет «Немецкая волна».

Эксперты DPC намерены изучить, как Facebook исполнял Нормы общей защиты данных Евросоюза, вступившие в силу в конце мая 2018 года.

Ранее в тот же день представители Facebook сообщили об обнаруженной уязвимости, из-за которой фотографии 6,8 млн пользователей социальной сети могли быть доступны для сторонних приложений. Уязвимость существовала с 13 по 25 сентября, подчеркивается в заявлении Facebook.

После того, как ЕС ужесточил правила защиты данных, DPC неоднократно получала жалобы от пользователей соцсети касательно нарушения их личного пространства, отметил представитель комиссии Грэм Дойл. За нарушение европейского законодательства в области защиты данных Facebook и иным международным компаниям грозит штраф в объеме до 4 процентов годового оборота.

Крупнейшая утечка данных и хакерская атака

В начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа. В апреле и мае основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

В сентябре 2018 года соцсеть была атакована хакерами. По оценке Facebook, в результате пострадали около 29 млн пользователей социальной сети. При нападении киберпреступники воспользовались брешью в системе безопасности соцсети, которая позволяет увидеть свою страницу от лица других пользователей. По словам вице-президента компании Гая Росена, Facebook устранил уязвимость.