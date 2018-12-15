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Предстоятель единой православной церкви Украины Епифаний: Двери нашей церкви открыты для всех

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  • 15.12.2018, 20:27
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Предстоятель единой православной церкви Украины Епифаний
Фото: Українська правда

Он призвал всех архиереев и верующих присоединиться к украинской автокефальной церкви.

Поместная православная украинская церковь будет служить украинскому народу и будет вести его путем спасения. Об этом заявил избранный предстоятелем единой православной церкви Украины митрополит Епифаний, выступая на площади возле Софийского собора в Киеве, сообщает "Гордон".

"Я хотел бы призвать всех наших собратьев архиереев, всех верных во вновь созданную единую украинскую православную церковь. Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем всех к объединению, мы призываем всех быть в этой признанной единой поместной украинской православной церкви", – подчеркнул Епифаний.

Предстоятель добавил, что украинская церковь будет работать над объединением православия, развивать богословское образование и науку, а также молиться за прекращение войны и установлении в Украине "справедливого мира".

Сегодня, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. На собор пригласили всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Известно, что прибыло двое митрополитов УПЦ МП. В ходе собора избрали предстоятелем единой православной церкви Украины митрополита Епифания.


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