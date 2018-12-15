Посольство США поздравило Украину с созданием автокефальной православной церкви 15.12.2018, 21:04

Дипломаты поддержали возможность всем украинцам выбирать самостоятельно, как исповедовать свою религию.

Посольство США в Киеве поздравило Украину с созданием автокефальной православной церкви. Как пишет gordonua.com, oб этом сообщается в Twitter американского дипломатического ведомства после завершения объединительного собора в Софии Киевской.

"Поздравляем Украину с сегодняшним историческим собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви, мы также искренне поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви", – сказано в твите.

(1/2) Вітаємо Україну з сьогоднішнім історичним Собором і створенням помісної незалежної Української православної церкви, ми також щиро вітаємо митрополита Епіфанія з обранням на пост предстоятеля нової церкви. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 15 декабря 2018 г. (2/2) Ми підтримуємо можливість всіх українців обирати самостійно як сповідувати свою релігію. Толерантність і стриманість є ключовими для мирного перехідного періоду, щоб люди різної релігійної приналежності могли жити разом в добробуті. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 15 декабря 2018 г.

Американские дипломаты поддержали "возможность всем украинцам выбирать самостоятельно, как исповедовать свою религию".

"Толерантность и сдержанность являются ключевыми для мирного переходного периода, чтобы люди разной религиозной принадлежности могли жить вместе в благополучии", – отметили в посольстве.

15 декабря в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. В ходе собора избрали предстоятелем единой православной церкви Украины митрополита Епифания.