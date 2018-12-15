10 фактов о предстоятеле единой православной церкви Украины 5 15.12.2018, 21:45

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Епифаний

Фото: LIGA.net

Епифания называют правой рукой Филарета и самым молодым предстоятелем украинской церкви в истории.

Томос для новой Украинской православной церкви из рук патриарха Варфоломея 6 января получит выдвиженец УПЦ Киевского патриархата Епифаний, пишет liga.net.

Объединительный собор, в котором участвовали архиереи УПЦ КП, УАПЦ и два митрополита от УПЦ МП, избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского предстоятелем церкви. К людям, весь день ожидавшим решения собора на Софийской площади, Епифаний вышел с президентом Украины - под перезвон колоколов Софии Киевской и через живой коридор священнослужителей.

Чем известен предстоятель Епифаний, что он говорит о войне и влиянии "русского мира" на жизнь церкви: 10 фактов.

Правая рука Филарета. Летом 2013 года митрополит Епифаний был назначен патриаршим наместником - то есть фактически исполняющим обязанности патриарха УПЦ КП. По уставу, наместник должен был помогать предстоятелю в руководстве приходами в Киевской области, а в случае смерти Филарета - стать местоблюдителем патриаршего престола. По данным источников LIGA.net, Филарет отстаивал кандидатуру Епифания на должность предстоятеля новой Украинской церкви всеми возможными способами. В том числе - настаивал на том, чтобы голосование на объединительном соборе проходило в открытом режиме (в итоге ему это не удалось).

Очень молод. Предстоятели православных церквей в Украине, как правило, люди в возрасте. Например, патриарху Филарету было 66 лет, когда он возглавил УПЦ КП. Макарию в момент его избрания главой УАПЦ в 2015 году - за 70. Епифанию сейчас только 39 лет.

Стремительная карьера. С 2000 года Епифаний служил в Ровенской епархии. Но его карьерный взлет пришелся на 2008 год. В конце декабря-2007 он был пострижен в монашество архиепископом Переяслав-Хмельницким Дмитрием. Всего две недели спустя, 6 января 2008 года Филарет рукоположил его в иерадиаконы, а 20 января возвел в сан иеромонаха. 25 января Филарет назначил Епифания своим секретарем, 16 марта - возвел в сан архимандрита, 30 мая - отдал ему в управление Киевскую епархию. 2009 год - Епифаний избран епископом Вышгородским. 2012 - указом предстоятеля УПЦ КП возведен в сан архиепископа и стал постоянным членом синода.

Знает греческий язык. Во время стажировки в Афинском национальном университете (философский факультет) Епифаний выучил греческий язык. Религиоведы предполагают, что теоретически это позволит ему проводить прямые переговоры с Вселенским патриархатом.

Давний сторонник автокефалии. О том, что в стране должна быть создана своя поместная церковь, митрополит говорил еще в 2013 году.

Обвинил УПЦ МП в зависимости от Кремля. В разгар агрессии России в 2015 году Епифаний обвинил Кремль во влиянии на УПЦ МП, цель которого - задушить независимость Украины. Он заявил, что Московский патриархат зависим от российских церковных и светских структур: по церковной линии его жизнь контролируется и направляется в угоду кремлевской власти как лично патриархом Кириллом (Гундяевым), так и структурами Московской патриархии. По его словам, Россия финансово стимулирует деятельность церкви - связанные с УПЦ МП структуры за 2013-15 годы получили только в виде так называемых грантов Путина четверть миллиарда рублей.

Вместе с тем, Епифаний верит, что священники УПЦ МП "рано или поздно будут с нами в единой поместной церкви".

Считает Гундяева агентом ФСБ: "И сам патриарх, и эти структуры зависят от российской власти и особенно - от спецслужб. А сотрудники этих служб не только взаимодействуют со структурами МП, но и непосредственно работают в них, нося кто - пиджаки, а кто - и рясы".

Четко обозначил роль "русского мира" в войне... Уверен: украинских воинов на передовой и мирных жителей в Донбассе убивают не российские пули, мины или "Грады", а идеи русского мира, которые направляют руки агрессоров на выстрел. "И убивают творцы и пропагандисты этих идей", - написал он в 2015 году в обращении "Долго ли еще в наших душах будет шарить рука Москвы?"

...И место РПЦ в православном мире без Украины. "Для Москвы это очень болезненный вопрос. Потому РПЦ сейчас претендует на первенство в православном мире. Без Украины, конечно, она не видит себя такой. Если мы отпадем, то русская церковь потеряет практически половину приходов и верующих. Тогда уже бесполезными будут их амбиции претендовать на первенство в православном мире" (2013 год)

Готов продолжать объединение с МП. "Я хотел бы призвать всех наших собратьев, архиереев, всех верующих присоединиться к новосозданной единой украинской православной церкви. Двери нашей церкви открыты для всех, - сказал Епифаний во время своего первого выступления в новом статусе главы автокефальной церкви. - Мы призываем всех к единению... Впереди у нас еще много работы. Прежде всего, мы должны закончить дело объединения украинского православия... Молиться о прекращении войны. И пусть нам в этом поможет Бог".